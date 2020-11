ASB: LESA 2020 rassemble en un panel unique des capitaines de l'industrie, des dirigeants gouvernementaux et des intellectuels de renom

Une conférence virtuelle à laquelle se joignent plus de 8 000 participants permet la réunion exceptionnelle de leaders de l'industrie, du gouvernement et du monde académique autour de débats sur notre adaptation à un monde post-pandémique.

KUALA LUMPUR, Malaisie, 28 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Du 16 au 19 novembre, plus de 8 000 dirigeants d'Asie et d'ailleurs se sont réunis virtuellement dans le cadre du Leadership Energy Summit Asia (LESA) 2020, organisé par le centre Iclif Executive Education Center de l'Asia School of Business (ASB).

Le sommet virtuel, intitulé « Navigating Uncertainty with Leadership Energy In Action », a rassemblé un panel de conférenciers prolifiques et de premier plan, dont la lauréate du prix Nobel de 2019, Esther Duflo, Tan Sri Dr. Jemilah Mahmood, fondatrice de MERCY Malaysia et conseillère spéciale du Premier ministre de Malaisie, Aireen Omar, présidente du groupe RedBeat Ventures, devenu AirAsia, et de grands intellectuels du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de l'ASB qui ont partagé leurs recherches et leurs idées révolutionnaires.

D'Esther Duflo, qui a fait part de ses propositions pour réduire la pauvreté dans le monde (ses travaux lui ont valu le prix Nobel), à Tan Sri Dr. Mahmood, qui, de son expérience en matière de crises humanitaires tire certains enseignements pour apporter son concours au gouvernement de Malaisie confronté à la pandémie actuelle, à John Sterman, professeur en management à la MIT Sloan School of Management, qui a plaidé en faveur d'une approche à plusieurs volets pour s'attaquer à la fois à la COVID-19 et aux changements climatiques, chaque conférencier a enrichi les discussions avec des points de vue uniques et diversifiés sur la façon de relever les défis d'aujourd'hui.

« La plupart des gens essaient de trouver une solution qui résoudra tous les problèmes en même temps. Il est pourtant difficile d'avancer sur tous les fronts en utilisant un seul outil. Nous avançons en décomposant les problèmes en milliers de problèmes beaucoup plus faciles à gérer », a déclaré Mme Duflo au cours de son discours liminaire.

John Sterman a déclaré : « En tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas doués pour traiter des systèmes complexes avec des délais avant que les effets ne se fassent sentir. Il est donc difficile de favoriser les changements de comportement pour des choses comme la lutte contre les changements climatiques et la COVID-19. La solution réside dans le savoir. Il faut garder espoir. »

Professeur d'économie appliquée, Roberto Rigobon, a mentionné l'un des critères clés permettant de faire face à la crise d'aujourd'hui, étayant ses affirmation sur les recherches qu'il a menées sur les pays passés de la pauvreté à la richesse : « Relever les défis est difficile. Les dirigeants doivent avoir une vision tellement convaincante que les travailleurs et les citoyens y souscrivent et sont prêts à faire des sacrifices personnels pour le bien public. »

Malgré le format virtuel de l'événement, les participants ont été impressionnés par l'expérience du sommet. Ci-après, quelques commentaires de participants :

« À mon sens, il s'agit d'un sommet couronné de succès, à tous les égards : niveau record de participation, portée internationale, qualité du contenu, diversité et intervenants toujours impressionnants. Un événement de classe mondiale. » - Datuk Nora A. Manaf, directrice des ressources humaines du groupe EXCO à Maybank.

« Je n'aurais jamais cru qu'apprendre des professeurs pouvait être aussi excitant. L'intervention du professeur Roberto Rigobon, teintée d'humour, s'appuyait sur des exemples concrets. La professeure Loredana Padurean était passionnante du début à la fin. Je suis impressionné par la diversité et la richesse du panel de professeurs au MIT et à l'ASB, et j'ai vraiment apprécié la conférence! » - Datin Mornifairos Bt Othman, vice-présidente exécutive, responsable du personnel chez Maybank.

« Nous avons véritablement apprécié l'ampleur des thèmes abordés à LESA 2020, et avons écouté avec le plus vif intérêt les observations et les approches présentées par chaque conférencier. Le sommet a également été l'occasion de riches échanges entre les participants et les conférenciers. Félicitations. - Ahmad Zakky Habibie, directeur général, Ancora Foundation.

Parmi les autres temps forts du sommet, citons une série de masterclasses parrainées par Sarawak Energy sur des sujets tels que : « The Strategic Intra/Entrepreneurial Organization », « The Dollar, the Renminbi, and the International Monetary System » et « Storytelling for Leaders ».

Pendant ce temps, les Iclif Leadership Energy Awards (ILEA), parrainés par Maybank, ont rendu hommage aux personnes qui utilisent leur énergie de leader (leur « Leadership Energy in Action ») pour avoir un impact positif. Les lauréats étaient : Dian Sasmita, fondatrice de Sahabat Kapas (Indonésie), pour avoir milité contre la violence envers les prisonniers mineurs, Marita Cheng, fondatrice de Robogals (Australie), pour avoir soutenu et encouragé les femmes à faire carrière dans les STIM, et le Dr Tamana Asey, directrice de programme de l'Afghanistan Forensic Science Organization, pour avoir défendu les droits des femmes et des filles en s'opposant aux tests de virginité.

Nous sommes fiers que le LESA 2020 ait servi de plateforme pour relever les défis majeurs auxquels les leaders d'aujourd'hui sont confrontés », a déclaré le professeur Charles Fine, président fondateur et doyen de l'ASB. « Et nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos commanditaires qui ont fait de cet événement une réalité - leur soutien a été essentiel pour aider l'ASB à atteindre un public mondial. Nous tenons à remercier tout particulièrement Maybank, Sarawak Energy, CX Technology, la fondation Lawrence S. Ting Foundation et la fondation Ancora Foundation, qui nous ont montré, grâce à leur partenariat, à quoi ressemble l'énergie de leadership en action. »

À propos de l'Asia School of Business

L'Asia School of Business (ASB) a été créée en 2015 par la Bank Negara Malaysia en collaboration avec la MIT Sloan School of Management. L'objectif était d'en faire une école de commerce mondiale de premier plan et un centre de connaissances et d'apprentissage doté d'une expertise régionale, de points de vue et de perspectives sur l'Asie et les économies émergentes.

Les programmes de formation des cadres et les formations diplômantes du centre de formation Iclif Executive Education Center de l'ASB sont plébiscités dans le monde entier. Prestigieux, ils montrent la voie dans le domaine de la formation en management. Grâce à son programme primé Action Learning, en partenariat avec la communauté des entreprises et des étudiants du monde entier, ASB s'est engagée à faire émerger des leaders « transformationnels », aux principes bien ancrés, et qui contribueront à faire progresser le monde émergent.

