ASC gewinnt eine der größten Banken Südafrikas für Compliance Recording

Mit Recording Insights für Microsoft Teams setzt sich ASC gegenüber den Mitbewerbern durch

HÖSBACH, Deutschland, 15. September 2021 /PRNewswire/ -- ASC Technologies AG überzeugt mit ihrer Compliance Recording Lösung für Microsoft Teams eine der größten Banken Südafrikas. Ab Q3/2021 nutzt das Finanzinstitut, das Bank- und Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Institutionen in Afrika sowie im Ausland anbietet, die Aufzeichnungslösung von ASC, um die Einführung von Microsoft Teams zu unterstützen. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen für Omni-Channel Recording, Quality Management und Analytics, setzt sich ASC gegenüber den Mitbewerbern mit einem attraktiven Gesamtpaket durch. Ausschlaggebend für diesen Erfolg war vor allem, dass ASC mit Recording Insights eine 100-prozentige SaaS-Lösung anbietet und somit den Ausrichtungswunsch des Kunden vollends erfüllt.

Die stetigen technologischen Innovationen und Transformationen in der Kommunikationswelt machen auch vor der Finanzbranche nicht halt. Die Erwartungen von Stakeholdern ändern sich radikal und schnell. Um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden, setzt eine führende südafrikanische Bank nun in Sachen Compliance auf ASC. Dabei überzeugte nicht nur das technische Konzept und die flexibel skalierbare Cloud-Lösung. Auch der schnelle und reibungslose Onboarding-Prozess sowie die native Integration von Recording Insights in Microsoft Teams wurden im Auswahlprozess des Kunden besonders gewichtet.

Nach einer kurzen Pilotphase werden bereits ab Q3/2021 alle Funktionen von Recording Insights in der Kommunikation des Kunden genutzt. Die Zahl der User beläuft sich bereits bis Ende diesen Jahres auf einen mittleren vierstelligen Bereich – bis Ende 2022 wird sogar eine Verdopplung erwartet.

„Wir freuen uns, dass wir mit Recording Insights für Microsoft Teams eine der weltgrößten Banken überzeugen konnten. Mit unseren stetigen Weiterentwicklungen für Compliance verzeichnen wir einen stark wachsenden Kundenstamm über alle Branchen hinweg. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig die richtigen Tools und der richtige Partner im Compliance-Umfeld sind", erklärt Rainer Stenger, Director Sales International von ASC Technologies AG.

Für mehr Informationen über das Portfolio von ASC besuchen Sie bitte www.asc.de.

ASC Kurzprofil

www.asc.de

Please follow us on

https://www.facebook.com/ASC.cloud

https://twitter.com/ASCTechnologies

https://www.xing.com/company/asctechnologiesag

https://www.linkedin.com/company/465821

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1625820/ASC_Cloud_Solutions_Logo.jpg

SOURCE ASC Cloud Solutions