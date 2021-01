Ascend adquire a Eurostar Engineering Plastics

"A experiência da Eurostar em poliamidas compostas se encaixa bem em nosso próprio portfólio e capacidades de fabricação", declarou John Saunders, vice-presidente da Ascend da Europa. "Seus materiais Starflam® estão permitindo a transição para a energia e o transporte limpos, e para os dispositivos mais inteligentes."

No ano passado, a Ascend adquiriu a empresa italiana Poliblend e a Esseti Plast, além de uma instalação de composição na China.

"Estamos acompanhando nossa estratégia de nos tornarmos um fornecedor mais global, diversificado e confiável para nossos clientes", disse Phil McDivitt, presidente e CEO da Ascend. "Embora os últimos 10 meses tenham sido difíceis, continuamos focados em fornecer aos nossos clientes as soluções e suporte que eles precisam para continuar a crescer."

A Ascend, maior produtora de resina de poliamida 66 totalmente integrada do mundo, ganha com a compra um portfólio completo de retardadores de chamas com certificação de cartão amarelo UL, bem como contato com água e plásticos de engenharia termicamente condutivos. A empresa disse que esses materiais desempenharão um papel integral na mobilidade eletrônica, bem como em eletrodomésticos inteligentes, automação industrial e eletrônicos de consumo.

"Combinar nosso portfólio e expertise em desenvolvimento de aplicativos com o portfólio da Eurostar imediatamente oferece aos nossos clientes uma caixa de ferramentas maior para produzir peças mais seguras, mais confiáveis em cargas de tensão mais altas e constantes", disse Steve Manning, diretor sênior da Ascend para plásticos projetados. "Em todos os setores, estamos observando uma maior demanda por materiais de maior desempenho e o portfólio da Eurostar já atende não apenas às especificações técnicas atuais, mas também a muitos dos de amanhã."

Nenhuma empresa divulgou o custo da compra.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para os itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor, por meio da inovação. Com sede em Houston, no Texas, e com escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integrado com oito fábricas globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 funcionários fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos usados para tornar os veículos mais seguros, a energia mais limpa, os dispositivos médicos melhores, os eletrodomésticos mais inteligentes e as roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, a sustentabilidade e o sucesso de nossos clientes e comunidades.

