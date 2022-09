Ascend bringt neue Materialien zur Battery Show

HOUSTON, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- Auf der The Battery Show North America wird Ascend Performance Materials seine neuen flammhemmenden Nylons für EV-Sicherheitsanwendungen und das Elektrolytzusatzmittel Trinohex® Ultra vorstellen, das die Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien verbessert, die Zykluslebensdauer verlängert und die Leistung erhöht.

Sicherere, leistungsstärkere Batteriechemie

Trinohex Ultra helps form a robust cathode-electrolyte interphase, making lithium-ion batteries safer, longer-lasting and perform better.

Ascend, ein voll integrierter Hersteller von Hochleistungsmaterialien, wird sein Elektrolytadditiv Trinohex Ultra vorstellen, das jetzt in Europa und China REACH-registriert ist .

In Tests von Drittanbietern hat Trinohex Ultra einen überragenden Kathodenschutz in allen Kathoden- und Elektrolytchemien bewiesen. Dieser Schutz reduziert nachweislich die Bildung schädlicher Gase, verbessert die Kapazitätserhaltung und verringert den Anstieg der Impedanz, insbesondere unter extremen Bedingungen.

„Batteriesicherheit, Leistung, Kosten und Materialverfügbarkeit sind die größten Hindernisse für die Masseneinführung von Elektromobilität und erneuerbaren Energien", so McNeece. „Trinohex Ultra ist eine ‚Drop-in'-Lösung für diese Herausforderungen und kann leicht in bestehende Batteriechemien und Fertigungsprozesse integriert werden."

Hochspannungssicherheit

Ascend wird außerdem zwei neue Polyamid-Technologien in seinem Starflam® FR-Portfolio vorstellen: X-Protect und farbstabiles Orange.

Starflam X-Protect ist ein vernetzbares, flammhemmendes Nylon 6,6, das entwickelt wurde, um dem thermischen Durchgehen von EV-Batterien standzuhalten. Starflam X-Protect wurde gemäß SAE AS5127 getestet (ein Test, der ursprünglich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde) und wurde als feuerfest bis 1100 °C für 15 Minuten eingestuft.

„In Tests mit offener Flamme übertrifft Starflam X-protect Standard-FR-Nylon und sogar Aluminium", sagt Ian van Duijvenboode, Direktor für E-Mobilität bei Ascend. „Im Falle eines katastrophalen Batterieausfalls verschafft dieser zusätzliche Schutz die nötige Zeit, um die Sicherheit aller Passagiere zu gewährleisten."

Außerdem hat Ascend ein farbstabiles Orange für sein Starflam 525K für Hochspannungsstecker und -kabel entwickelt. Das neue orangefarbene Masterbatch sorgt dafür, dass das Material seine Farbe über 5.000 Stunden Hitzealterung beibehält, ohne an Leistung einzubüßen.

„Mit der zunehmenden Verbreitung und dem Alter von Elektrofahrzeugen müssen die Techniker und Ersthelfer, die an diesen Fahrzeugen arbeiten, wissen, wo sich Hochspannungssysteme befinden", so van Duijvenboode. „Unser Orange bleibt bis zum Ende der Lebensdauer des Fahrzeugs orange und zeigt deutlich die Hochspannungsbereiche an."

Sie können mehr über die Batterieprodukte von Ascend am Stand 1921 auf der The Battery Show vom 13. bis 15. September erfahren.

