Ascend compra participação majoritária na recicladora Circular Polymers

O acordo destaca o compromisso assumido pela Ascend de produzir poliamidas e materiais de engenharia de baixo carbono.

HOUSTON, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Ascend Performance Materials adquiriu uma participação majoritária na Circular Polymers, da Califórnia, uma recicladora de polímeros pós-consumo e de alto desempenho, incluindo poliamida 6 e 66, polipropileno e poliéster (PET). O acordo oferece à Ascend um fornecimento consistente de materiais reciclados pós-consumo de alta qualidade para suas poliamidas sustentáveis ReDefyne™, lançadas na K 2022.

Desde 2018, a Circular Polymers, que conforme o acordo foi rebatizada de Circular Polymers by Ascend, recupera e processa carpete pós-consumo por meio de uma tecnologia exclusiva e desvia aproximadamente 38 milhões de quilos de resíduos de aterros sanitários, transformando-os em novos produtos.

"Nosso foco é ajudar nossos clientes a atingir suas metas de sustentabilidade, e a Circular Polymers by Ascend fornece materiais que oferecem forte desempenho com uma pegada ambiental consideravelmente menor, em comparação com outras tecnologias como a pirólise", disse Phil McDivitt, presidente e CEO da Ascend. "Desde que lançamos a ReDefyne, a demanda por nossos produtos circulares tem sido significativa em todos os segmentos de nosso negócio, incluindo automotivo, bens de consumo, eletrônicos e fibras e têxteis de alto desempenho."

A Ascend, uma produtora totalmente integrada de materiais duráveis, tem uma estratégia de sustentabilidade baseada em três pilares: capacitação de pessoas, inovação de soluções e operação sem comprometimento.

A Ascend assumiu o compromisso de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 80% até 2030 e anunciou, recentemente, dois novos esforços para reduzir a pegada de carbono de seus produtos.

David Bender, fundador e CEO da Circular Polymers, manterá a participação restante e permanecerá como CEO da empresa.

"Desde 2018, dedicamo-nos a melhorar o fornecimento e o processamento de polímeros pós-consumo de alto desempenho", disse Bender. "Ter a Ascend conosco acelerará nosso crescimento e garantirá que esses materiais voltem em forma de novas aplicações de longo prazo e de alto desempenho."

Outros detalhes da transação não foram divulgados.

