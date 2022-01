Ascend construirá uma usina de HMD na província de Jiangsu, na China

"Nosso crescimento é impulsionado pelo aumento da demanda do mercado e pela crescente colaboração com nossos clientes em todo o mundo", disse Phil McDivitt, presidente e CEO da Ascend. "Os materiais que produzimos estão ajudando a impulsionar as transformações tecnológicas em todos os mercados, desde e-mobility a automação. Nossa nova planta de HMD nos posiciona para continuar apoiando essas transformações no futuro."

A Ascend, uma fabricante totalmente integrada de materiais de engenharia duráveis, atende a uma variedade de setores, incluindo automotivo, tintas e revestimentos, eletro eletrônicos, bens de consumo, além de abraçadeiras e elementos de fixação.

"A China e a Ásia continuam sendo mercados de alto crescimento para nós", disse o Dr. Kevin Wu, vice-presidente sênior e diretor administrativo da Ascend para a Ásia. "Esta nova fábrica é um símbolo de nosso crescimento na região e das parcerias que desenvolvemos. Agradecemos aos administradores do parque industrial de Xuwei New Area e às autoridades de Lianyungang pela parceria neste projeto."

A Ascend assinou um memorando de entendimento em novembro de 2020 durante a CIIE em Xangai, com o parque industrial de Xuwei New Area, com a presença dos líderes da província de Jiangsu e de Lianyungang.

A Ascend começará a construção no final deste ano com o início de operações da fábrica previsto para o segundo semestre de 2023.

O anúncio da construção da nova unidade segue uma série de aquisições e expansões de capacidade para permitir o crescimento regional e a segurança contínua do fornecimento global. Em 2018, a Ascend fez sua primeira aquisição em Tilburgo, na Holanda, seguida de aquisições em Mozzate, na Itália; Suzhou, na China e Fosses, na França. A Ascend também concluirá uma aquisição em San Jose Iturbide, no México, e a construção do Ascend Asia Innovation Center ainda este ano.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um futuro melhor por meio da inovação. Com sede em Houston, Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integrados com nove unidades de produção globais na América do Norte, Europa e Ásia. Nossa força de trabalho global de 2.600 pessoas fabrica materiais projetados, tecidos, fibras e produtos químicos utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, sustentabilidade, inclusão e diversidade, e com o sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

Contato: Alison Jahn, +1-713-210-9809,

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1725002/IMG_1224.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

FONTE Ascend Performance Materials

SOURCE Ascend Performance Materials