Ascend e Samsung SDI entram em acordo sobre processo de invalidação de patente do Trinohex® Ultra

HOUSTON, 17 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Ascend Performance Materials e a Samsung SDI chegaram a um acordo para encerrar seu processo global de invalidação de patente em curso e firmar um acordo de licença de patente em relação à venda e ao uso de aditivos de baterias de íons de lítio. Esses aditivos incluem a 1,3,6 hexanotricarbonitrila (HTCN), que é fabricada e vendida pela Ascend como Trinohex® Ultra.

Como parte do acordo, a Samsung SDI mantém sua patente No. 9.819.057 nos EUA, continua a deter patentes em quaisquer jurisdições remanescentes e concede à Ascend uma licença não exclusiva sob essas patentes. Os termos e condições específicos do acordo permanecem confidenciais.

O Trinohex Ultra é um nitrilo único e não nocivo, utilizado para melhorar significativamente a vida útil da bateria, a segurança e o desempenho geral em produtos químicos e correntes catódicas de alta voltagem, mesmo em condições extremas.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um futuro melhor por meio da inovação. Com sede em Houston, Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integradas com unidades de produção globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 pessoas fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, sustentabilidade e sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

Contato: Ally Jahn, +1 713-210-9809, [email protected]

FONTE Ascend Performance Materials

