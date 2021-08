Ascend ganha caso de patente de aditivo de bateria de íon-lítio contra a Samsung SDI

HOUSTON, 4 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Ascend Performance Materials questionou com sucesso uma patente de tecnologia de bateria de íons de lítio detida pela Samsung SDI. Em um parecer final por escrito, o O Conselho de Apelação e Julgamento de Patentes dos EUA considerou que todas as reivindicações questionadas eram inválidas por várias razões.

A decisão do Conselho permite que os fabricantes utilizem o Trinohex Ultra™ nos Estados Unidos para suas formulas de eletrólito de bateria de íon-lítio.

Até o momento, os esforços globais da Ascend para invalidar a família de patentes da Samsung SDI têm sido bem-sucedidos, com decisões favoráveis na China e nos EUA, e com ações pendentes em outras jurisdições.

"Estamos satisfeitos que o Conselho tenha visto os méritos do nosso caso contra uma patente de abrangência e restrição excessivas", disse Dan Burke, advogado de propriedade intelectual da Ascend. "O Conselho concordou que o escopo da patente existente era muito abrangente e que suas reivindicações eram inválidas diante de aditivos vistos anteriormente."

O Trinohex Ultra da Ascend é um aditivo de eletrólito não perigoso, disponível globalmente, que melhora a vida útil da bateria e o desempenho geral, especialmente em condições extremas. Os testes independentes mostraram que o Trinohex Ultra é eficaz na redução da geração de gás prejudicial em mais de 25% e na proteção contra a degradação tanto dos catódios de bateria de lítio-íon atuais quanto da próxima geração.

"Testamos baterias contendo Trinohex Ultra em diferentes catódios, tensões e produtos químicos de eletrólito", disse David McNeece, gerente de negócios da Ascend para química de baterias. "Em toda as áreas, o Trinohex Ultra supera os aditivos concorrentes, exibindo desempenho superior na geração de gás e retenção de capacidade, o que resulta em baterias mais duradouras e de melhor desempenho em todas as condições."

A Ascend é uma produtora totalmente integrada de polímeros, fibras e produtos químicos especializados de alto desempenho, utilizados em produtos automotivos, elétricos e eletrônicos, para consumidores diretos e industriais em todo o mundo.

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor por meio da inovação. Com sede em Houston, Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções totalmente integradas de materiais com nove unidades de produção globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 pessoas fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, sustentabilidade e sucesso de nossos clientes e comunidades.

