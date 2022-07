Ascend wird erster und einziger Registrant von Trinohex® Ultra LIB Elektrolyt-Additiv in China

In Tests von Drittanbietern hat Trinohex Ultra einen überragenden Kathodenschutz für alle Kathoden- und Elektrolytchemien nachgewiesen. Dieser Schutz reduziert die Bildung schädlicher Gase um 30% und sorgt für eine längere Lebensdauer, insbesondere unter extremen Bedingungen.

„Batteriesicherheit, Leistung, Kosten und Materialverfügbarkeit sind die größten Hindernisse für die Masseneinführung von Elektromobilität und erneuerbaren Energien", so McNeece. trinohex Ultra ist eine "Drop-in"-Lösung für diese Herausforderungen und kann leicht in bestehende Batteriechemien und Fertigungsprozesse integriert werden

Trinohex Ultra wird in Anlagen von Weltformat hergestellt und ist weltweit erhältlich.

Informationen zu Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für den täglichen Bedarf und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Förderung einer besseren Zukunft durch Innovation. Mit Sitz in Houston, Texas, und regionalen Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit sind wir ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit globalen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und China. Unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt stellen Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die für sicherere Fahrzeuge, sauberere Energie, bessere medizinische Geräte, intelligentere Haushaltsgeräte und langlebigere Kleidung und Konsumgüter benötigt werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und der Gesellschaft ein.

Erfahren Sie mehr über Ascend auf www.ascendmaterials.com .

Kontakt: Ally Jahn, +1 713-210-9809, [email protected]

