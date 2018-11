Ascenda et Capital One s'associent pour lancer un nouvel avantage de transfert de miles

SINGAPOUR, 15 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Ascenda, innovateur leader mondial en technologies et services de fidélisation, et Capital One (NYSE : COF), société de services financiers possédant son siège à McLean, en Virginie, aux États-Unis, ont lancé un partenariat qui relie le programme de récompenses de carte de crédit de Capital One à plusieurs grands programmes de récompenses pour les voyageurs fréquents à travers le monde.

À partir du mois de décembre 2018, le réseau mondial de devise de fidélisation d'Ascenda, TransferConnect, permettra à Capital One d'offrir à ses détenteurs de carte Venture®, VentureOne®, Spark® Miles et Spark® Miles Select la souplesse de transférer avec fluidité leurs miles Capital One vers 13 programmes pour les voyageurs fréquents, de nouveaux ajouts de programmes étant prévus pour 2019.

Ce partenariat renforce la portée internationale d'Ascenda, grâce à une présence étendue en Amérique du Nord, et remplit sa mission consistant à permettre aux plus grandes marques de services financiers au monde de proposer des récompenses et avantages attrayants de premier ordre. Grâce à une large sélection de programmes pour les voyageurs fréquents, à des transferts en temps réel, et à la capacité d'activer facilement de nouveaux partenaires de transfert à l'avenir, Ascenda permet à Capital One d'offrir davantage de choix et de valeur aux détenteurs de ses cartes de récompense.

« Nous sommes heureux de nous associer avec Ascenda pour offrir à nos détenteurs de carte Venture et Spark la souplesse de transférer leurs miles Capital One vers des programmes de voyage de premier plan », a déclaré Manan Mahadevia, vice-président directeur de la stratégie de récompenses et de dépenses chez Capital One. « Ceci vient compléter et enrichir notre gamme croissante de cartes de récompenses et d'avantages de voyage, ce qui accroît encore davantage la valeur et la souplesse de nos produits. Nous sommes également impatients de travailler avec Ascenda pour ajouter à l'avenir un plus grand nombre de partenaires de voyage. »

« Nous sommes heureux de nous associer avec Capital One pour élever ses offres de récompenses de voyage, qui se distinguent au premier plan sur le marché », a déclaré Kyle Armstrong, PDG d'Ascenda. « Nous partageons des valeurs communes consistant à tirer parti des technologies afin de façonner des propositions merveilleusement simples, flexibles et précieuses pour nos clients ».

TransferConnect, qui est exploité par Ascenda, est le principal réseau mondial de devise de fidélisation, qui se consacre à relier les plus grands programmes de récompenses à l'échelle mondiale.

À propos d'Ascenda

Ascenda (anciennement Kaligo Solutions) est un fournisseur mondial de solutions de fidélisation innovantes, qui exploite les propositions de récompenses de premier plan pour d'importantes marques de services et de voyage à travers le monde.

Ascenda ayant pour mission de simplifier la fidélisation, ses solutions sont faciles à gérer, rapides à déployer, et conçues pour offrir une valeur exceptionnelle aux clients. Qu'il s'agisse de la gestion de la fidélisation de bout en bout, des solutions modulaires telles que le réseau de devise TransferConnect, des capacités d'échange, ou du marketing de fidélisation, Ascenda dynamise les plus grands programmes de fidélisation au monde, afin de bâtir des relations durables auprès des clients.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ascendaloyalty.com.

Contact : Valerie Perridon, valerie.perridon@ascendaloyalty.com

Related Links

http://www.ascendaloyalty.com



SOURCE Ascenda