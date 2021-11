Ascensia Diabetes Care annonce le nom du gagnant du concours artistique et photographique This is Diabetes

Dans la catégorie grand public, Katia Montel, basée en Italie, est la lauréate mondiale pour son image intitulée « We fight diabetes together » . L'image représente deux personnes s'affrontant en duel à l'aide d'une seringue et d'un appareil de mesure de la glycémie. Le don de 5 000 € sera versé à DiAthlete, une organisation caritative basée au Royaume-Uni. En outre, un don de 1 000 € sera versé à l'organisation caritative choisie par les trois finalistes : Brenda Lim, Singapour, au profit de Diabetes Singapore ; Renata Cuellar Vélez, Mexique, au profit de Con Diabetes Si Se Puede I.A.P ; et Georgina Anzures, États-Unis, au profit de la JDRF.

Dans la catégorie interne, ouverte aux employés d'Ascensia, de PHC Group et de ses partenaires commerciaux, les co-gagnants ont été Sabrina Yeo, basée à Singapour, et Cole Bruesehoff, basé aux Etats-Unis, qui ont choisi de faire un don de 1 500 € à Diabetes Singapore et JDRF respectivement. En outre, Ascensia fera un don de 500 € aux organisations caritatives choisies par les deux finalistes.

Sabrina Yeo a déclaré : « Je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations à tous les gagnants et finalistes. C'est un honneur d'avoir remporté ce concours. Cette initiative a été une excellente occasion de montrer et d'en apprendre davantage sur ce que l'accès aux médicaments, à la technologie, au soutien, à une alimentation saine et à un lieu sûr pour faire de l'exercice signifie pour les personnes vivant avec le diabète dans le monde entier. Ce sont des choses que beaucoup considèrent comme acquises, mais nous, en particulier les employés d'Ascensia et nos partenaires commerciaux, devons nous rappeler que ce n'est pas le cas partout. »

Les gagnants ont été sélectionnés sur la base de la créativité, du lien avec le thème et de l'histoire derrière leur proposition. Le jury était composé de : Appleton, un artiste et photographe basé aux États-Unis qui vit avec le diabète de type 1 et dont la mission est de sensibiliser au diabète par le biais de son art, de ses conférences et de ses actions de sensibilisation. Adam Isfendiyar, basé au Royaume-Uni, est un photographe de voyage et de documentaire qui utilise son art pour raconter des histoires de lieux et de personnes, ainsi que la relation entre identité et environnement. Pei Yan Heng, basé à Singapour, est un photographe passionné par la capture de la nature, qui vit avec un diabète de type 2. Weronika Burkort, une artiste et illustratrice polonaise basée en Belgique, dont le diabète de type 1 a été diagnostiqué en 1995 et qui crée des œuvres d'art pour inspirer, motiver et soutenir la communauté des diabétiques. Et Manon Pinard, une employée d'Ascensia basée au Canada et membre du groupe Ascensia Insiders, composé d'employés vivant avec le diabète qui offrent leurs points de vue et la perspective d'un patient sur les activités sponsorisées par l'entreprise.

Rob Schumm, président d'Ascensia Diabetes Care, a expliqué : « Notre engagement envers la Journée mondiale du diabète est une partie importante de ce que nous sommes chez Ascensia. En tant qu'entreprise uniquement axée sur le diabète, nous sommes fiers de jouer un rôle actif dans la mise en lumière de ce que c'est que de vivre avec cette maladie, et nous cherchons chaque occasion de nous éduquer davantage, nous et nos employés. Le visionnage de toutes les participations a été une source d'inspiration pour voir ce que cela signifie pour tant de personnes et j'espère que ces images capteront l'attention des gens dans le monde entier afin de contribuer à la sensibilisation au diabète dans le monde. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir un certain nombre d'associations de lutte contre le diabète, en favorisant l'accès aux soins, grâce aux dons que nous faisons au nom des gagnants et des finalistes. »

Pour voir tous les gagnants et les finalistes et savoir quelles organisations caritatives en ont bénéficié, rendez-vous sur le site www.ascensia.com/wdd2021/ . Montrez votre soutien à la Journée mondiale du diabète en aimant, partageant ou réagissant à ces images. Vous pouvez également les visualiser sur les canaux de médias sociaux Ascensia Diabetes Care : Facebook , Twitter et Instagram .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1687041/This_is_Diabetes_art_and_photo_competition.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg

SOURCE Ascensia Diabetes Care