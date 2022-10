ASCENSIA DIABETES CARE COMPLETA EL LANZAMIENTO INICIAL EN EUROPA DEL SISTEMA DE MONITOREO CONTUINO DE GLUCOSA EVERSENSE E3 DE PRÓXIMA GENERACIÓN

BASILEA, Suiza, 10 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, una compañía global para el cuidado de la diabetes, fabricante de la cartera de sistemas de monitorización de glucosa en sangre (BGM) CONTOUR® y distribuidor exclusivo de los sistemas de monitorización continua de glucosa (CGM) Eversense®, anuncia que ha completado con éxito el lanzamiento europeo inicial del próximo Sistema MCG Eversense® E3 de última generación. Los beneficios únicos de este sistema CGM a largo plazo totalmente implantable ahora están disponibles para las personas con diabetes en todos los mercados de lanzamiento en Europa, según lo planeado.

Tras el exitoso lanzamiento en EE. UU. en abril de 2022, el sistema MCG Eversense E3 se ha estado implementando por etapas en toda Europa desde agosto, en línea con los plazos anunciados con la aprobación de la marca CE en junio. El sistema ya está disponible en Alemania, Suiza, Polonia, Italia, España, Noruega, Suecia, Países Bajos y Andorra.

Desarrollado por Senseonics Holdings, Inc., el sistema CGM Eversense E3 fue diseñado para aprovechar los beneficios del sistema CGM Eversense® XL disponible anteriormente, pero con mejoras adicionales para mejorar la experiencia del usuario. Estas mejoras incluyen una frecuencia de calibración reducida, una capacidad de supervivencia mejorada del sensor y un uso no complementario, lo que permite a las personas tomar decisiones de tratamiento sin la confirmación de los niveles de glucosa a través de una prueba de punción digital. El sistema de próxima generación ofrece a las personas con diabetes:

Una opción de CGM a largo plazo, con una duración de uso del sensor de hasta 6 meses y esencialmente dos procedimientos de inserción y extracción del sensor por año.

Precisión excepcional, con una diferencia relativa media absoluta ( MARD) del 8,5 %* demostrada en el estudio PROMISE1 durante la duración del uso del sensor.

8,5 %* demostrada en el estudio PROMISE1 durante la duración del uso del sensor. La capacidad de tomar decisiones de tratamiento sin pruebas de punción en el dedo, debido a la etiqueta no complementaria

Menos calibraciones, principalmente con una calibración requerida por día después de tres semanas de uso 1

Un sensor basado en fluorescencia totalmente implantable, con un transmisor inteligente extraíble** que proporciona alertas vibratorias discretas en el cuerpo y transmite datos a una aplicación móvil

Una modificación de diseño innovador para mejorar la capacidad de supervivencia del sensor hasta 6 meses

Torstein Myhre, director regional de Europa en Ascensia Diabetes Care, comentó: "Estamos orgullosos de haber llevado con éxito el Eversense E3 a Europa, donde creemos que puede marcar una gran diferencia en la vida de las personas con diabetes. El sistema MCG Eversense E3 hace que controlar la diabetes sea más fácil, ofreciendo comodidad y flexibilidad incomparables junto con una precisión excepcional. Con una vida útil del sensor de seis meses, el sistema libera a los pacientes de las inserciones frecuentes del sensor, y sus otras características se han diseñado específicamente para abordar las mejoras deseadas por la comunidad de diabetes. Estamos deseando llevar estos beneficios a más personas que nunca".

Las personas con diabetes y los proveedores de atención médica interesados en aprender más sobre Eversense E3 pueden obtener más información en www.ascensia.com/eversense.

* MARD global evaluado frente a YSI para glucosa entre 40-400 mg/dl

** No se generan datos de glucosa cuando se retira el transmisor.

[1] Garg S. et al. Evaluation of Accuracy and Safety of the Next-Generation Up to 180-Day Long-Term Implantable Eversense Continuous Glucose Monitoring System: The PROMISE Study. Diabetes Technology & Therapeutics 2021; 24(2): 1-9.DOI: 10.1089/dia.2021.0182

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg

SOURCE Ascensia Diabetes Care