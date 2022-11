ASCENSIA DIABETES CARE KÜNDIGT GLOBALE INTEGRATION DES CGM-SYSTEMS VON EVERSENSE MIT APPLE HEALTH AN

PARSIPPANY, N.J., 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, ein globaler Anbieter von Lösungen für die Diabetesversorgung, Hersteller des Systemportfolios CONTOUR® Blood Glucose Monitoring (BGM, Blutglukosemessung) und Vertreiber des Eversense® Continuous Glucose Monitoring System (System für CGM, kontinuierliche Glukosemessung), gibt bekannt, dass die Eversense®-CGM-App global aktualisiert wurde, um sich nahtlos in Apple HealthTM zu integrieren. Das bedeutet, dass Menschen mit Diabetes, die Eversense-CGM-Systeme verwenden, nun auch die Möglichkeit haben, ihre Zuckerdaten innerhalb der Apple Health App zu sehen, zusammen mit anderen Gesundheitsmetriken auf der weit verbreiteten Plattform für Gesundheit und Wohlbefinden des iPhones.

Das von Senseonics Holdings, Inc. (NYSE American: SENS) entwickelte, außergewöhnlich genaue und vollständig implantierbare Eversense E3 ist das langlebigste CGM auf dem Markt, mit einer Tragedauer des Sensors von bis zu sechs Monaten. Das System überträgt Daten an die Eversense-CGM-App, wo Benutzer Glukosedaten einfach anzeigen, analysieren und weitergeben können sowie auf Änderungen und Trends aufmerksam gemacht werden. Mit diesem Update können Nutzer in allen Märkten, in denen Eversense verfügbar ist, jetzt ihre Daten in Apple Health anzeigen, wo Sie auch Gesundheitsdaten sehen können, die von Ihrem iPhone über verschiedene Apps und Wearables erfasst werden. Diese Integration zielt darauf ab, das Diabetes-Management zu verbessern, indem Eversense-Nutzern ermöglicht wird, ihre Glukosedaten innerhalb Ihrer breiteren digitalen Gesundheitsumgebung ganz einfach angezeigt zu bekommen.

„Wir freuen uns, das Eversense-CGM-System mit Apple HealthTM zu integrieren und unseren Nutzern eine größere Auswahl hinsichtlich der Art und Weise, wie sie Daten für ihr Diabetes-Management betrachten und verwenden können, zu bieten", sagte Elaine Anderson, Head of the Eversense CGM Business Unit bei Ascensia Diabetes Care. „Dieses Update ergänzt die Vorteile der Eversense-CGM-App und ermöglicht es Menschen mit Diabetes, neben anderen wichtigen Metriken auf Glukosedaten zuzugreifen, um eine ganzheitlichere Sicht auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu bekommen. In einer zunehmend digitalen Welt ist es wichtig, dass medizinische Geräte und digitale Lösungen interoperabel sind, und wir freuen uns, Eversense weiter in das vernetzte Gesundheitsökosystem zu integrieren."

Ascensia Diabetes Care setzt sich dafür ein, die Macht von Informationen, Daten und fortschrittlicher Analyse in die Hände der Patienten zu legen, und arbeitet mit Senseonics zusammen, um Eversense interoperabel mit mehr Diabetesgeräten und digitalen Plattformen zu machen. Gemeinsam führen die Unternehmen Pläne aus, um die Zulassung von iCGM (integrierte CGM) und die Integration in automatisierte Insulinabgabesysteme (AID) zu erreichen, und suchen aktiv nach Branchenkooperationen, die den Nutzen von Eversense für die Diabetes-Community maximieren.

Die CGM-Systeme und die Eversense-CGM-App sind in den USA und in Europa erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf: www.ascensia.com/eversense.

