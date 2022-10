ASCENSIA DIABETES CARE LANSERAR DEN NYA GENERATIONENS EVERSENSE E3 LÅNGTIDS-CGM-SYSTEM I SVERIGE

STOCKHOLM, 4 oktober, 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, ett globalt diabetes företag, tillverkare av CONTOUR® portföljen av blodglukosmätare (BGM) och exklusiv distributör av Eversense® Långtids-CGM system, meddelar att man har lanserat den nya generationens Eversense® E3 CGM System i Sverige. I och med den här lanseringen kan personer med diabetes i Sverige uppleva de unika fördelarna med Eversense E3-systemet, som är utvecklat av Senseonics Holdings, Inc. och som fick CE-märkning i juni 2022 (NYSE American: SENS).

Eversense E3 är ett helt implanterbart, långtids-CGM-system som är utvecklat för att bygga vidare på de unika fördelarna som man redan har med det befintliga Eversense® XL CGM-systemet. Precis som med Eversense XL, erbjuder denna nya generations system exceptionell noggrannhet och lång- varig sensoranvändning i upp till 6 månader. Det erbjuder även viktiga förbättringar såsom reducerat antal kalibreringar, förbättrad sensoröverlevnad och non-adjunctive-användning, vilket innebär att inga bekräftande fingerstick krävs för att fatta behandlingsbeslut. Personer med diabetes och vårdgivare som är intresserade av det här nya systemet kan kontakta [email protected], eller ringa 020-830084.

Torstein Myhre, Head of Region EU på Ascensia Diabetes Care, säger, "Vi är väldigt glada över att få kunna erbjuda Eversense E3 till personer med diabetes i Sverige. I egenskap av ett långtids-CGM-system är Eversense E3 helt unikt och ger personer med diabetes frihet från börda som förknippas med andra tillgängliga CGM-system på marknaden. Denna nya generations system är ett framsteg för patienter som hanterar diabetes, med sina unika egenskaper som erbjuder exceptionell noggrannhet, smidighet och flexibilitet."

När systemet nu är tillgängligt i Sverige, kommer Eversense E3 att erbjuda följande fördelar till personer med diabetes:

Ett långtids-alternativ, med en 6 månaders sensor och i huvudsak enbart två sensorinsättningar och -uttag per år.

Exceptionell noggrannhet, med en genomsnittlig absolut relativ skillnad (MARD) på 8,5% som uppvisats i PROMISE-studien[1] under hela sensorns livslängd.

En möjlighet att fatta behandlingsbeslut utan fingerstick, tack vare non-adjunctive-märkning.

Färre kalibreringar, med primärt en kalibrering per dag efter 21 dagars användning.

En helt implanterbar fluorescens-baserad sensor, med en avtagbar smartsändare* som ger diskreta vibrationsvarningar på huden och skickar data till en mobilapp.

En innovativ designmodifiering som förbättrar sensorlivstiden på 6 månader.

Systemet är tillgängligt i hela Sverige, med eller utan upphandling, beroende på regionala variationer och gällande riktlinjer.

För att läsa mer om Eversense E3 CGM-system, vänligen besök https://www.ascensia.se/eversense-e3/

* Inga glukosdata skapas när en sändare tas bort.

1 Garg S. et al. Evaluation of Accuracy and Safety of the Next-Generation Up to 180-Day Long-Term Implantable Eversense Continuous Glucose Monitoring System: The PROMISE Study. Diabetes Technology & Therapeutics 2021; 24(2): 1-9.DOI: 10.1089/dia.2021.0182

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg

SOURCE Ascensia Diabetes Care