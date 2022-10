ASCENSIA DIABETES CARE VOLTOOIT EERSTE EUROPESE LANCERING VAN HET EVERSENSE E3 CONTINU GLUCOSEMONITORINGSYSTEEM VAN DE VOLGENDE GENERATIE

BASEL, Zwitserland, 10 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, een wereldwijd diabeteszorgbedrijf, producent van het CONTOUR® bloedglucosemonitoringsysteem (BGM) en exclusief distributeur van Eversense® continue glucosemonitoringsystemen (CGM), kondigt aan dat het de eerste Europese lancering van het Eversense® E3 CGM Systeem van de volgende generatie met succes heeft afgerond. De unieke voordelen van dit volledig implanteerbare, langdurige CGM-systeem zijn nu volgens planning beschikbaar voor mensen met diabetes op alle lanceringsmarkten in Europa.

Na de succesvolle lancering in de VS in april 2022 wordt het Eversense E3 CGM-systeem sinds augustus in heel Europa gefaseerd uitgerold, volgens het tijdschema dat bij de goedkeuring van het CE-merk in juni werd aangekondigd. Het systeem is nu beschikbaar in Duitsland, Zwitserland, Polen, Italië, Spanje, Noorwegen, Zweden, Nederland en Andorra.

Het Eversense E3 CGM-systeem, ontwikkeld door Senseonics Holdings, Inc., is zo ontworpen dat het voortbouwt op de voordelen van het eerder beschikbare Eversense® XL CGM-systeem, maar met verdere verbeteringen voor een betere gebruikerservaring. Deze verbeteringen omvatten een verminderde kalibratiefrequentie, een verbeterde levensduur van de sensor en niet-adjunctief gebruik - waardoor mensen beslissingen over de behandeling kunnen nemen zonder bevestiging van de glucosespiegel door middel van een vingerpriktest. Het systeem van de volgende generatie biedt diabetespatiënten:

Een CGM-optie op lange termijn, met een draagduur tot 6 maanden en in principe twee procedures voor het inbrengen en verwijderen van de sensor per jaar

Uitzonderlijke nauwkeurigheid, met een gemiddeld absoluut relatief verschil (MARD ) van 8,5%* aangetoond in de PROMISE-studie 1 voor de duur van het dragen van de sensor

De mogelijkheid om zonder vingerpriktests behandelingsbeslissingen te nemen, vanwege het niet-adjunctieve label

niet-adjunctieve Minder kalibraties , met voornamelijk één kalibratie per dag na drie weken gebruik 1

één kalibratie Een volledig implanteerbare sensor op basis van fluorescentie, met een verwijderbare slimme zender** die discrete trilalarmen op het lichaam geeft en gegevens doorstuurt naar een mobiele app

verwijderbare trilalarmen app Een innovatieve ontwerpwijziging voor een verhoogde levensduur van de sensor tot 6 maanden

Torstein Myhre, Region Head of Europe bij Ascensia Diabetes Care, verklaarde: "We zijn er trots op dat we de Eversense E3 met succes naar Europa hebben gebracht. Wij geloven dat het systeem een groot verschil kan maken in het leven van diabetespatiënten. Het Eversense E3 CGM-systeem maakt het beheer van diabetes eenvoudiger en biedt ongeëvenaard gemak en flexibiliteit naast uitzonderlijke nauwkeurigheid. Met een sensorlevensduur van zes maanden hoeft de patiënt niet langer vaak een sensor in te brengen. Voorts zijn de andere functies speciaal ontworpen om rekening te houden met de door de diabetesgemeenschap gewenste verbeteringen. We kijken ernaar uit om deze voordelen aan meer mensen dan ooit aan te bieden."

Diabetespatiënten en zorgverleners die meer willen weten over Eversense E3, kunnen terecht op www.ascensia.com/eversense .

* Totale MARD geëvalueerd vs YSI voor glucose tussen 40-400mg/dl ** Er worden geen glucosegegevens gegenereerd wanneer de zender wordt verwijderd.

[1] Garg S. et al. Evaluatie van de nauwkeurigheid en veiligheid van het implanteerbare Eversense continu glucosemonitoringsysteem van de volgende generatie met een levensduur tot 180 dagen: De PROMISE-studie. Diabetes Technology & Therapeutics 2021; 24(2): 1-9.DOI: 10.1089/dia.2021.0182

