Ascent Aerospace se dote d'une nouvelle direction pour soutenir l'avancement et la croissance continus de la société

Dans ce rôle, Jones est responsable des stratégies qui stimulent la croissance, élèvent l'excellence opérationnelle et améliorent le service à la clientèle dans l'ensemble de l'entreprise. M. Jones a occupé des postes à responsabilité croissante chez Ascent pendant plus de six ans, et a récemment dirigé les fonctions commerciales et d'ingénierie au niveau mondial, ainsi que les opérations de fabrication dans ses deux usines du Michigan.

Leader d'opinion stratégique avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'automatisation et de l'outillage, Andy a occupé des postes d'ingénierie, de vente et de direction générale chez Ascent. Avant de rejoindre Ascent, Jones a dirigé ces fonctions chez Applied Manufacturing Technologies, Comau et Kawasaki Robotics. Jones a rejoint Ascent en tant que directeur général en 2015 pour diriger l'intégration de Flow Aerospace, alors nouvellement acquise. Il a ensuite intégré Brown Aerospace après sa promotion au poste de vice-président en 2016. Depuis 2017, il a dirigé les opérations commerciales mondiales d'Ascent. Plus récemment, en mai 2021, Jones a assumé la responsabilité des opérations de fabrication sur les sites d'Ascent dans le Michigan. Dans tous ses rôles, Jones a excellé dans la direction d'équipes complexes en mettant l'accent sur l'amélioration continue et la prise de décision basée sur les données.

Andy est titulaire d'une licence en génie électrique de la Lake Superior State University et d'un MBA de la Ross School of Business de l'université du Michigan.

« Je suis très confiant dans la capacité d'Andy à diriger Ascent et à poursuivre la mise en place d'une équipe de classe mondiale pour améliorer l'efficacité et les résultats », a déclaré Joel Rotroff, membre du conseil d'administration d'Ascent. « Andy a démontré sa capacité à réussir chez Ascent. Son style de leadership personnel et sa volonté d'amélioration continue serviront bien l'entreprise. »

« Je suis incroyablement enthousiaste à l'idée de diriger Ascent alors que la reprise du marché aérospatial s'accélère », a déclaré Jones. « Nous sommes bien positionnés avec un bilan solide et un carnet de commandes croissant de travaux commerciaux, de défense et spatiaux. Je suis impatient de continuer à travailler avec nos employés et nos clients pour inspirer la prochaine génération de vol à travers l'innovation et l'efficacité opérationnelle en tant que fournisseur d'outillage et d'équipement de choix. »

À propos d'Ascent Aerospace

Ascent Aerospace est un fournisseur unique, de renommée mondiale, de systèmes de production et d'assemblage automatisé pour l'industrie aérospatiale et de la défense. En tant que plus grand groupe d'outillage de l'industrie, Ascent produit une gamme complète d'outils de moulage et d'assemblage nécessaires au marché de la fabrication aérospatiale, y compris les plus grands moules Invar jamais fabriqués pour l'aérospatiale. En tant que fournisseur d'automatisation et intégrateur de systèmes de production, Ascent travaille avec ses clients pour développer leur projet et le suivre depuis l'ingénierie des processus, jusqu'à la construction et l'installation, afin de s'assurer qu'il s'agit d'une solution efficace et rentable. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ascentaerospace.com.

