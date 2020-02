Ascent Aerospace va exposer sur d'importants évènements consacrés à la fabrication au mois de mars

MACOMB, Michigan, 8 février 2020 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, un fournisseur de premier plan de systèmes d'outillage, de services d'automatisation et d'intégration des usines, destinés à l'aérospatiale, exposera sur plusieurs conférences et expositions dédiées à l'aérospatiale, en mars 2020 : JEC World 2020, AeroDef Manufacturing et AeroTech 2020.

Du 3 au 5 mars, Ascent participera au salon JEC World 2020 à Paris, en France. Principal évènement consacré aux composites à l'échelle mondiale, JEC présente des solutions révolutionnaires ainsi que des technologies de fabrication uniques. JEC offre également de nombreuses nouvelles opportunités commerciales pour les fabricants d'outils et de systèmes destinés à l'aérospatiale. Ascent occupera le stand P6, dans le hall 5, où il mettra en avant ses nouvelles capacités de fabrication additive, son expérience très approfondie des composites et sa solution d'outillage brevetée HyVarC. https://www.jec-world.events/

Après le JEC, Ascent mettra le cap sur Fort Worth, Texas, pour participer à l'exposition AeroDef Manufacturing, du 16 au 19 mars. Cette conférence de grande importance pour l'industrie de l'aérospatiale et de la défense permet d'accéder à des entreprises de premier plan avec des procédés de fabrication innovants et des solutions de fabrication intégrées. Vous êtes invités à vous rendre sur le stand 523 pour en savoir plus sur les nouveaux produits de perçage, les applications d'automatisation et les solutions intégrées de pointe qu'Ascent a à offrir. https://www.aerodefevent.com/

Parallèlement à AeroDef Manufacturing, Ascent assistera à la conférence SAE AeroTech du 17 au 19 mars, à Pasadena, en Californie. Ce riche évènement dédié à l'aéronautique aborde toutes les facettes du développement des avions modernes ainsi que les dernières technologies des fournisseurs et fabricants de systèmes intégrés, d'outillage et de matériaux. Venez visiter Ascent sur le stand 206 pour discuter des derniers développements de projets concernant notre prochaine génération d'effecteurs finaux et de systèmes de fixation. https://www.sae.org/attend/aerotech/

Pour consulter la liste intégrale des évènements auxquels assistera Ascent Aerospace, rendez-vous sur notre site à l'adresse www.ascentaerospace.com .

Ascent Aerospace est un fournisseur unique de systèmes de production et de montage automatisé clé en main, destinés à l'industrie aérospatiale et de la défense, qui jouit d'une renommée mondiale. Notre offre unique consiste en un éventail de produits et de solutions servant à satisfaire les exigences d'assemblage d'aérostructures délicates, allant des composants d'ailes et des structures de fuselage aux chaînes de montage final. Plus grand groupe d'outillage et d'automatisation de l'industrie, Ascent produit une gamme complète d'outillage pour les composites, notamment des moules de stratification, des mandrins, des outils de collage et des équipements de découpe et de perçage, dont les plus grands moules Invar jamais fabriqués pour l'aérospatiale. Ascent offre par ailleurs des systèmes de perçage et de fixation automatisés et de grande précision. À titre d'intégrateur de chaînes de montage, Ascent travaille avec les fabricants pour les aider à développer leurs projets et à les mener à bien, depuis la conception du processus et l'ingénierie à la construction et à l'installation, afin de garantir une solution efficace et rentable. Cette stratégie a permis à Ascent Aerospace de développer des alliances stratégiques à long terme avec les principaux fabricants au monde des secteurs de l'aérospatiale commerciale, de l'aviation commerciale, de la défense, des lanceurs spatiaux et des satellites. Pour tout complément d'informations, rendez-vous sur www.ascentaerospace.com .

