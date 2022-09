Ascent Integration auf der WindEnergy 2022

MACOMB, Michigan, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Ascent Integration, ein Geschäftsbereich von Ascent Aerospace, stellt vom 27. bis zum 30. September auf der bevorstehenden WindEnergy-Veranstaltung in Hamburg aus. Die WindEnergy Hamburg ist die internationale Leitmesse der Windindustrie des Jahres mit über 1.400 Ausstellern und 35.000 Besuchern aus über 100 Ländern.

Diese halbjährlich stattfindende Veranstaltung bietet Fachleuten die einmalige Gelegenheit, einen genaueren Blick auf die neuesten Produkte und Technologien rund um den Wind- und Energiesektor zu werfen. Es wird Sitzungen geben, die sich mit den wichtigsten Markttrends in der Branche befassen, sowie Networking-Veranstaltungen und Diskussionsrunden, um erfahrene Köpfe zur Zusammenarbeit bei wichtigen Themen zu ermutigen.

Als Anbieter von maßgeschneiderten, schlüsselfertigen Lösungen arbeitet Ascent Integration mit Kunden aus der Wind- und Energiewirtschaft zusammen, um neue Produkte, Innovationen und Technologien in industrieerprobte Lösungen zu implementieren und so die Produktionsprozesse zu optimieren. Erleben Sie die gesamte Welt der Windenergie und besuchen Sie Ascent Integration in Halle B5, Stand 534 auf der WindEnergy in Hamburg.

Um mehr über Ascent Aerospace, das Ascent Integration Team sowie unsere europäische Präsenz zu erfahren, besuchen Sie https://ascentaerospace.com/products/integration/integration-europe/.

Informationen zu Ascent Aerospace

Ascent Aerospace ist ein weltweit renommierter Anbieter von Produktions- und automatisierten Montagesystemen für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie. Als größtes Werkzeugbauunternehmen der Branche stellt Ascent ein umfassendes Angebot an Formen und Montagewerkzeugen für die Luft- und Raumfahrtindustrie her, darunter die größten Invar-Formen, die jemals für die Luft- und Raumfahrt hergestellt wurden. Als Anbieter von Automatisierungslösungen und Integrator von Produktionssystemen arbeitet Ascent mit Flugzeugherstellern zusammen, um deren Projekte zu entwickeln und sie von der Verfahrenstechnik über den Bau bis hin zur Installation zu begleiten, damit eine effiziente und kostengünstige Lösung gewährleistet ist. Besuchen Sie www.ascentaerospace.com für weitere Informationen.

