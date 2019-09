AscentX Medical obtient une subvention convoitée de l'Union européenne (UE)

AscentX Medical est actuellement au stade du développement clinique d'une nouvelle procédure curative et ambulatoire pour le RGO chronique, son but étant de mettre sur le marché un traitement d'injection endoscopique breveté destiné à renforcer le muscle du sphincter inférieur de l'œsophage moyennant la technologie de gonflement permanent des tissus mous G125. Les essais précliniques du G125 ont été menés à bien et la société se prépare maintenant à entreprendre un essai clinique sur des sujets humains en Europe. Si les résultats cliniques établissent l'innocuité et l'efficacité à long terme, le traitement G125 sera probablement adopté par les gastro-entérologues du monde entier.

Le RGO est l'un des troubles gastro-intestinaux les plus courants et touche 1 adulte sur 5 dans l'UE et aux États-Unis, dont environ 40 millions de malades par jour. Le fardeau financier annuel du RGO sur les deux systèmes de santé est estimé à plus de 40 milliards de dollars. Les médicaments inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ne sont que symptomatiques et démontrent de plus en plus d'effets indésirables graves, notamment un risque accru de 20 % de décès prématurés après plus de deux ans et demi de traitement quotidien, et un risque potentiellement plus élevé de cancer de l'œsophage provoqué par un changement dans la composition chimique du reflux. Les procédures chirurgicales telles que la fundoplicature gastrique par laparoscopie coûtent plus de 25 000 dollars, nécessitent une anesthésie et une hospitalisation, sont irréversibles et ont donné des résultats mitigés.

« Il existe un réel besoin d'un traitement sûr et économique pour le RGO à la lumière des preuves grandissantes d'effets secondaires graves causés par l'utilisation d'IPP à long terme », a déclaré le fondateur et PDG d'AscentX Medical, Dr Stefan Lemperle, Ph. D. « Le RGO réduit considérablement la qualité de vie des patients, et les coûts directs et indirects associés sont renversants. L'instrument PME nous permet de faire progresser notre technologie G125 sur le plan clinique, et nous pensons que cette dernière répond à toutes les exigences pour évoluer vers un traitement de première ligne et ainsi éliminer le besoin d'une médication à vie », ajoute-t-il.

À propos d'AscentX Medical

AscentX Medical, Inc. est une société privée de technologie médicale basée à San Diego, dans l'État de Californie. Elle détient entièrement AscentX Medical Europe Ltd., une filiale européenne constituée à Londres, au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans le développement de traitements ambulatoires curatifs moins invasifs pour améliorer la qualité de vie de la population vieillissante qui ne cesse de s'accroitre. La société a été fondée par l'équipe ayant initialement inventé ArteFill®, le premier et seul remplisseur de rides et de cicatrices d'acné injectable, permanent et approuvé par la FDA. Sa mission est de faire progresser cliniquement sa plate-forme technologique composée d'implants collagènes polyméthylméthacrylate (en anglais, PMMA) injectables pour l'augmentation permanente des tissus mous. Les activités d'AscentX Medical sont principalement axées sur les essais cliniques du G125, spécifiquement mis au point en tant que traitement ambulatoire, rentable et curatif du RGO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ascentxmedical.com.

À propos de l'Instrument PME

Gérant un financement d'environ 3 milliards d'euros sur la période 2014-2020 dans le cadre de l'initiative européenne Horizon 2020, l'instrument PME (petites et moyennes entreprises) soutient les innovateurs au potentiel élevé avec un financement sans fonds propres et non dilutif à un moment crucial de leur développement, et ce des étapes de démarrage à la commercialisation. Son objectif est de favoriser les opportunités commerciales qui façonneront de nouveaux marchés et généreront des emplois, une croissance économique et une amélioration du niveau de vie. Les entreprises qui postulent pour l'instrument PME sont évaluées exclusivement sur la base de leur mérite commercial et d'innovation. Elles sont tenues de démontrer qu'il existe un marché pour leur innovation et des clients potentiels disposés à la payer. La subvention de l'instrument PME Phase I est accordée à seulement 8 % des plus de 3 000 candidats, et moins de 5 % des bénéficiaires réussissent à atteindre la phase II. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ec.europa.eu.

