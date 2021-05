Asclepion Laser Technologies präsentiert das neue Bodyshaping-System BodyLab

Einführung von Asclepions erstem Bodyshaping-System BodyLab - Muskeltraining und Fettreduktion mit FMS-Technologie - Nicht-invasives, völlig schmerzfreies Verfahren - Geeignet für verschiedene Körperregionen - Bis zu 2,5 Tesla Intensität - Ergonomische, einfach zu bedienende Handstücke - Voreingestellte Programme, benutzerfreundliche Technologie und großer LCD-Touchscreen für Ihre tägliche Praxis

JENA, Deutschland, 31. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Asclepion Laser Technologies ist seit über 40 Jahren führend auf dem Markt der ästhetischen Lasermedizin. Die ständige Entwicklung neuer Technologien hat Asclepion zu einem herausragenden Unternehmen in der optischen Industrie werden lassen. Heute kündigt Asclepion die Einführung seiner neuesten Innovation an - das Bodyshaping-System BodyLab. Mit seiner ersten Generation von Bodyforming-Systemen auf Basis der FMS-Technologie setzt Asclepion wieder neue Maßstäbe in der ästhetischen Lasermedizin. Das BodyLab kommt mit neuester Technologie, in modernem Design und einer 100-prozentigen Erfolgsquote und bietet zahlreiche Vorteile für Anwender und Patienten.