ASeamless Air Alliance demonstra tecnologias que viabilizam o futuro da conectividade durante o voo na Paris Air Show 2019

PARIS, 17 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- As dificuldades de acesso à Internet durante os voos será em breve uma coisa do passado, na medida em que a conectividade durante o voo da próxima geração está prestes a se tornar realidade. A Seamless Air Alliance demonstrará algumas das principais tecnologias que farão parte da especificação que está sendo desenvolvida por seus membros formados por empresas líderes do setor.

Durante o primeiro dia da Paris Air Show 2019 e com o apoio de seus membros GlobalReach Technology, Sprint e Boingo, a Seamless Air Alliance demonstrará conexão segura e contínua para Wi-Fi de alto desempenho durante o voo, usando os serviços de Wi-Fi Hotspot 2.0 e discutirá as oportunidades apresentadas pela tecnologia 5G para o setor da aviação.

A tecnologia Hotspot 2.0 é uma ferramenta importante que tem sido parte do extenso trabalho da Seamless Air Alliance com as tecnologias Wi-Fi, celular e 5G, na medida em que seus membros continuam a promover padrões abertos para equipamentos de conectividade durante o voo.

"Estas demonstrações são um grande passo para a Alliance para apresentar o progresso que fizemos nos últimos meses. Queremos capacitar as empresas aéreas com mais controle sobre a experiência de conectividade proporcionada aos seus passageiros. Especificações abertas irão baixar os custos e a complexidade para as empresas aéreas e resultarão em uma melhor experiência para bilhões de passageiros em todo o mundo", disse Jack Mandala, CEO da Seamless Air Alliance.

"A Seamless Air Alliance vai fornecer avanços no setor, os quais melhoram a vida de nossos clientes. A conectividade contínua desde o solo até durante o voo, proporciona um nível totalmente novo de conveniência, produtividade e diversão para os viajantes", disse Doug Smith, vice-presidente de marketing e inovação de produtos da Sprint.

Atualmente, as operadoras de redes móveis de todo o mundo usam a tecnologia Hotspot 2.0 para configurar automaticamente os dispositivos de consumo para conectar as redes de Wi-Fi selecionadas nos aeroportos, hotéis e outros locais, utilizando os protocolos de criptografia necessários e sem qualquer interação do usuário. Desta mesma maneira, as credenciais da Hotspot 2.0 podem ser usadas para estender as redes das empresas aéreas para conectividade contínua durante o voo, para os passageiros das operadoras participantes.

Mark Carter, executivo chefe de produtos da GlobalReach Technology, disse, "A tecnologia Wi-Fi é crucial para os viajantes de hoje. Os passageiros das empresas aéreas querem ficar conectados durante o voo para trabalho, diversão e comunicações, tornando essencial que tenham Wi-Fi de alto desempenho durante o voo. Para diferenciar tanto sua experiência no solo quanto sua experiência durante o voo, melhorar as taxas de satisfação e fidelidade dos passageiros, a tecnologia Hotspot 2.0 fornece aos passageiros conectividade segura e sem atritos em diversos dispositivos e aeronaves".

"A Boingo lançou a primeira tecnologia Hotspot 2.0 comercial de grande escala, a Boingo Passpoint, no Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago em 2013", disse o Dr. Derek Peterson, executivo chefe de tecnologia da Boingo. "Agora conduzimos o tráfego seguro e contínuo da Passpoint de várias empresas aéreas em aeroportos, arenas e outros grandes locais em todo o mundo. A Boingo é uma líder em conectividade no solo, portanto estamos ansiosos para trabalharmos com os parceiros da Seamless Air Alliance para estabelecermos a próxima geração da conectividade no ar".

Para incentivar uma ampla série de empresas aéreas membros, a Seamless Air Alliance anunciou um novo nível de associação, criada para permitir que empresas aéreas de todos os portes se inscrevam e participem. Para saber mais ou para iniciar o processo de se tornar membro da Seamless Air Alliance, solicite um pacote de associação por e-mail (membership@seamlessalliance.com) ou por telefone (510-492-4028).

A próxima reunião dos membros da Seamless Air Alliance será realizada no antigo prédio da sede da BBC em White City, na região oeste de Londres, em 10 e 11 de julho de 2019.

Para mais informações visite o site: www.SeamlessAlliance.com.

Os participantes da Paris Air Show 2019 podem visitar a Seamless Air Alliance no Centro de Exibições, estande B49, Salão 6, de 17 a 20 de junho.

