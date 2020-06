ASEAN willigt in Verwendung der Website visitseasia.travel als offizielle Plattform für sämtliche tourismus- und COVID-19-bezogenen Nachrichten ein

Die Entscheidung folgte auf einen Vorschlag von Malaysia, das aktuell den Vorsitz des ATTCT innehat, der sich mit der Maximierung einer geteilten Website für Tourismus im ASEAN-Raum beschäftigt, auf der Nachrichten zu COVID-19 im Rahmen eines „Special Video Conference Meeting of the ASEAN Tourism Communication Team (ATCCT) on the Coronavirus Disease (COVID-19)" veröffentlicht wurden, die am 4. Juni 2020 stattfand.