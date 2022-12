ASENSING ist bereit, globale Partner mit hochpräzisen Positionierungslösungen zu versorgen

GUANGZHOU, China, 22. Dezember 2022 /PRNewswire/-- ASENSING, der Marktführer für hochpräzise Ortungstechnologie für intelligente Fahrzeuge, ist bereit, seine hochmodernen integrierten Navigationssysteme, die bereits in rund 500.000 Fahrzeugen eingebaut sind, an globale Marken zu liefern.

ASENSING, the leader in high-precision positioning solutions for smart vehicles, will exhibit its technology at CES 2023

ASENSING, mit Hauptsitz in Guangzhou, wird seine in Serie gefertigten Hochleistungs-Positionierungslösungen am Stand 5778 in der West Hall der CES 2023 ausstellen, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas, Nevada, USA, stattfindet. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass das Unternehmen an der weltweit einflussreichsten Technologiemesse teilnimmt.

Sebastian Voigt, Managing Director von ASENSING EUROPE, sagt: „Integrierte Navigationssysteme sind für das autonome Fahren unerlässlich. Da sich unsere überlegenen Positionierungslösungen bei unseren bestehenden Kunden in China bewährt haben, wollten wir unser technologisches Know-how auch globalen Kunden zur Verfügung stellen."

Laut Voigt hat ASENSING drei globale Niederlassungen in den USA, Deutschland und Japan. ASENSING hat vor kurzem Projekte für neue intelligente Anlagen in Ost- und Südchina in Angriff genommen, um die steigende Zahl von Aufträgen aus dem In- und Ausland zu erfüllen.

„Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit den meisten der großen traditionellen westlichen Marken. Wir haben erfolgreiche Straßentests durchgeführt oder befinden uns in verschiedenen Entwicklungs- und Diskussionsphasen mit einigen von ihnen", sagte Voigt und wies darauf hin, dass ASENSING von mehr als 20 OEMs Bewerbungen erhalten hat, um Lösungen für fast 70 Fahrzeugmodelle anzubieten.

ASENSING unterhält Partnerschaften mit OEMs, darunter aufstrebende Hersteller von Fahrzeugen mit neuer Energietechnik wie XPeng, Li Auto, NIO und traditionelle Marken wie SAIC, Geely, Chery usw.

Die Investmentgesellschaft Industrial Securities schreibt in einem in diesem Monat veröffentlichten Forschungspapier, dass integrierte Navigationssysteme mit dem Beginn des Zeitalters des autonomen Fahrens bereits einen „Markt mit einem Volumen von mehreren Milliarden RMB"" darstellen. „ASENSING ist in dieser Branche aufgrund seiner technischen Stärke und seiner Erfahrung in der Massenproduktion weit voraus."

Es wird erwartet, dass die jährliche Kapazität von ASENSING von derzeit mehr als einer Million Sensor-Suiten auf ein Volumen von mehreren Millionen im Jahr 2026 ansteigen wird, wobei neue intelligente Anlagen im Bau sind.

„Wir waren die ersten, die in der Serienproduktion eine Lösung für die Automobilindustrie anboten, die IMU und GNSS kombiniert. Dies ermöglichte es uns, einen überlegenen Algorithmus zu entwickeln, der – in Kombination mit der von uns hergestellten IMU – eine hervorragende Leistung zeigt, insbesondere hinsichtlich der Genauigkeit und bei unterschiedlichen Temperaturen."

Die Lösungen von ASENSING erfüllen die Anforderungen an die funktionale Sicherheit, sind für das autonome Fahren auf L2 und darüber hinaus konzipiert und können in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1973355/ASENSING.jpg

SOURCE ASENSING