ASG Superconductors et Siemens Healthineers s'associent pour fournir des systèmes d'IRM à ultra-haut champ de 10.5 T pour des recherches révolutionnaires sur le cerveau

GÊNES, Italie, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- ASG Superconductors (ASG) et Siemens Healthineers ont signé un accord de partenariat afin de développer ensemble des systèmes d'IRM à ultra-haut champ (UHF) d'une fiabilité sans précédent pour des recherches révolutionnaires sur le cerveau.

Le premier projet dans le cadre de ce partenariat sera la livraison d'un système IRM de 10,5 T à une université chinoise. L'aimant sera assemblé et testé de manière exhaustive dans les locaux d'ASG à Gênes. À son arrivée à Hefei, Siemens Healthineers sera chargé de l'intégration et de l'installation du système.

"Par le passé, les clients à la recherche d'un système supérieur à 7 T devaient commander l'aimant et l'intégration électrique séparément, a expliqué Arthur Kaindl, responsable de la résonance magnétique chez Siemens Healthineers. Grâce à ce nouveau partenariat, nous sommes heureux de pouvoir proposer pour la première fois ces systèmes UHF clés en main. Cela permettra d'améliorer considérablement l'exécution des projets pour nos clients et de franchir une étape décisive pour repousser les limites de l'IRM au-delà de 7T."

Sur la base de leur expérience en matière de succès techniques et scientifiques et de leur réputation incontestée de loyauté envers le client, Siemens Healthineers et ASG unissent leurs compétences afin de fournir au marché de l'IRM UHF des systèmes d'imagerie, avec des champs supérieurs à 7 T, qui sont testés de manière approfondie et livrés avec des prescriptions opérationnelles claires et une garantie globale correspondante.

La complexité réduite de la réalisation d'un projet d'IRM au-delà de 7 T aidera les clients à franchir le pas vers l'IRM à ultra-haut champ et à faire de nouvelles découvertes.

Sergio Frattini, PDG d'ASG Superconductor, a déclaré: "Nous sommes très fiers d'avoir signé cet accord avec Siemens Healthineers. Les technologies supraconductrices et les systèmes magnétiques de très hautes performances trouvent de plus en plus d'applications dans les diagnostics et les traitements médicaux. En tirant parti des compétences et des expériences issues de la recherche et des collaborations industrielles, ASG améliore constamment ses compétences en matière de supraconduction et est en mesure de concevoir une gamme complète d'aimants pour le diagnostic médical avec des intensités de champ magnétique allant de quelques fractions d'un Tesla jusqu'aux ultra-hauts champs. Nous pensons donc que ce partenariat nous aidera à tirer le meilleur parti de notre technologie pour le bien de nos clients."

ASG Superconductors est une société leader dans le domaine des supraconducteurs et travaille généralement en partenariat avec ses clients pour la définition et le développement de produits, en les aidant à concevoir, assembler et optimiser le système magnétique, ce qui permet de réduire le temps de mise sur le marché et d'améliorer la compétitivité globale du système. ASG assure des activités de maintenance standard, préventive et d'urgence.

