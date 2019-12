ASG Superconductors USA : présentation de l'évolution du système d'IRM sans hélium MROpen à l'occasion de l'assemblée RSNA 2019

Cette année, à l'occasion de l'assemblée RSNA 2019, ASG Superconductors présente MROpen EVO, la toute dernière version de notre système d'IRM sans hélium intégrant un logiciel d'exploitation radicalement transformé, un nouveau spectromètre numérique, de nouvelles bobines et de nouvelles séquences.

MROpen EVO vise à permettre aux patients de choisir une alternative tout en leur offrant la meilleure expérience d'IRM. Comme l'aimant est grand ouvert sur le dessus, à l'avant et à l'arrière du patient, personne n'est plus confiné dans l'espace étroit d'un système d'IRM conventionnel. Chaque patient peut subir un examen d'IRM presque sans aucun stress et les capacités multi-positions de notre solution, permettant au patient d'être examiné dans la position où les symptômes sont les plus forts, peuvent aussi conduire à un meilleur diagnostic de certaines pathologies. Les examens d'IRM peuvent en fait être réalisés dans diverses positions : debout, assis, fléchi ou allongé.

De plus, notre technologie unique et brevetée basée sur le fil de MgB2 permet une « supraconductivité haute température » et donc un fonctionnement sans cryogène : à une époque de pénuries et de hausse des prix de l'hélium liquide, les recharges deviennent de l'histoire ancienne et le système est plus respectueux de l'environnement que n'importe quel autre système d'IRM supraconducteur disponible sur le marché.

Toutes ces capacités uniques ont été reconnues par certains des plus grands opérateurs de centres d'imagerie dans le monde ayant décidé d'investir dans notre technologie (à savoir American Health Imaging aux États-Unis, Affidea, In Health et Alliance Medical en Europe).

Marco Belardinelli, CEO d'ASG Superconductors USA Inc., a déclaré : « 2019 a été une année à la fois très difficile et palpitante pour nous. Non seulement nous avons ajouté toutes ces nouvelles capacités et fonctions à notre système, mais nous avons aussi réalisé trois nouvelles installations en Amérique du Nord et en avons déjà assuré une autre pour début 2020. Venez nous retrouver au stand n° 8334 afin de connaître nos actualités et savoir comment nous réussissons à offrir la MEILLEURE EXPÉRIENCE D'IRM ! »

Pour tout complément d'information : www.asgsuperconductors.com

