Ashland Specialties conclut un protocole d'entente avec Dockwater BV

ANVERS, Belgique, 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- AVAIO Capital a le plaisir d'annoncer qu'Ashland Specialties Belgium BVBA (« Ashland ») a conclu un protocole d'accord avec Dockwater BV pour un approvisionnement durable en eau de fabrication provenant du projet Dockwater, basé au port d'Anvers. Ashland se joint aux rangs grandissants de clients qui feront affaire avec Dockwater à son lancement.

Selon les estimations, l'utilisation de l'eau de fabrication produite par Dockwater au lieu de l'eau potable de la Région flamande devrait permettre aux entreprises de réduire leur consommation d'eau potable jusqu'à 98 %, leur consommation totale d'eau jusqu'à 15 % et leur consommation de produits chimiques de traitement de l'eau de plus de 50 %. Le projet devrait également entraîner une réduction de plus de 50 % des flux d'évacuation des eaux associés aux tours de refroidissement et aux installations de production d'eau déminéralisée ainsi qu'une diminution des coûts liés à l'eau. En outre, cette transition augmentera l'approvisionnement en eau potable destiné aux habitants de la région d'Anvers, une zone en stress hydrique, et favorisera la conservation de l'eau douce du canal Albert.

Guillermo Espiga, un représentant de Dockwater, a déclaré : « Nous sommes heureux qu'Ashland ait décidé de rejoindre notre liste croissante de partenaires de projet. Dockwater fournira de l'eau de fabrication de haute qualité et, en ce faisant, permettra aux entités industrielles opérant dans le port d'Anvers de réduire leur consommation globale d'eau, leur empreinte chimique et leurs coûts liés à l'eau. Dockwater aidera également la région à faire avancer ses initiatives d'eau durable tout en respectant le Blue Deal du gouvernement flamand. »

Erik Van Hove, responsable d'usine chez Ashland, a affirmé : « Nous avons hâte de travailler avec Dockwater afin d'explorer les possibilités offertes par cette source d'eau alternative et d'en apprendre plus sur les avantages qu'elle présentera pour nos activités. Cette précieuse alternative à l'eau potable s'inscrit parfaitement dans notre politique globale de durabilité. Ce projet unique démontre une fois de plus la force et les avantages du pôle chimique intégré d'Anvers. »

Demandes des médias

Dockwater

Mark McComiskey

[email protected]

http://www.avaiocapital.com

Ashland

Katty Laeremans

[email protected]

À propos d'Ashland

Ashland fait partie d'Ashland Global Holdings Inc. (NYSE: ASH), un groupe côté en bourse et spécialisé en produits chimiques et en technologies. Basé à Wilmington, au Delaware (États-Unis), le groupe exerce ses activités dans plus de 100 pays, dans une variété de secteurs.

À propos de Dockwater

Dockwater BV développe une usine de dessalement pour fournir de l'eau de fabrication aux entreprises industrielles opérant dans le port d'Anvers. Le projet permettra au secteur de réduire considérablement sa consommation d'eau potable et sa consommation globale d'eau, et rendra l'approvisionnement en eau plus résiliente dans la Région flamande entière. Le développement du projet Dockwater est dirigé par AVAIO Capital, et Dockwater BV est détenue conjointement par AVAIO Capital et Macquarie Capital.

AVAIO Capital est une entreprise d'investissement en infrastructure axée sur le développement et la construction de nouvelles infrastructures durables en Amérique du Nord et en Europe dans quatre secteurs : le numérique, l'eau, la transition énergétique et le transport. Macquarie Capital est la branche conseil, marchés financiers et investissement principal de Macquarie Group. Elle se spécialise dans le développement des infrastructures et a plus de 20 milliards de dollars de projets d'infrastructure en cours de construction ou de développement.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1440515/Avaio_Logo.jpg

Related Links

https://www.avaiocapital.com



SOURCE AVAIO Capital