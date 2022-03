ASÍ ES COMO JUGAMOS AL FÚTBOL: PEPSI® CELEBRA A LOS GENERADORES DE CAMBIOS QUE IMPULSAN EL FUTURO DEL FÚTBOL, DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA

No sería una campaña de Pepsi sin una llamativa canción, ya que la marca sigue creando música innovadora a escala mundial. Este año, Pepsi se asoció con Montell Jordan, ícono del hip-hop y el R&B, para lograr una versión actualizada de su clásico de los 90: "This Is How We Do It". La nueva versión "Mama I Made It (How We Do It)", reúne la voz de la artista Say Mo junto a la de Jordan. Nova Wav, el dúo femenino ganador del premio Grammy, y Sean Douglas la produjeron en exclusiva para la campaña "Play to Inspire" de Pepsi.

"Play to Inspire" aprovecha su alcance global para presentarle al mundo creativos ambiciosos con talento único e historias inspiradoras, con la intención de incentivar a quienes tienen su misma pasión con la idea de que todo se puede lograr. Cada uno de los miembros del "Colectivo Pepsi" tiene un rol en la campaña e incluye a:

- Paloma Pujol Mayo, campeona mexicana de freestyle fútbol, e Iqra Ismail, pionera entrenadora de fútbol base femenino en Reino Unido junto a su equipo, Hilltop FC, protagonizando el material creativo;

- Mel D. Cole, galardonado fotógrafo estadounidense que capturó retratos íntimos e impresionantes fotografías entre bastidores en el set;

- Nithsaya, diseñador de moda vanguardista que fue convocado para rediseñar la icónica camiseta de fútbol de Pepsi; y

- Dina Sami, diseñadora gráfica basada en Dubái que creó gráficas e ilustraciones de apoyo por encargo, incluido un impresionante mural que aparece en el anuncio.

"Pepsi lleva el ritmo del entretenimiento del fútbol. Defendemos el talento dentro y fuera de la cancha; siempre intentamos crear campañas únicas y emocionantes que al mundo le encanta ver y de las que le encanta ser parte", dijo Michael Waldorf, director sénior de Marketing Global, Pepsi. "Este año reconocemos al juego bonito como se presenta en la actualidad, desde los talentos icónicos hasta los prometedores, y celebramos la manera en que todo el mundo está construyendo el juego".

Se vio un adelanto de la campaña a principios de este mes, cuando Messi y Ronaldinho hicieron publicaciones de ellos mismos jugando a "Pepsi Pong". Los fanáticos de todo el mundo se entusiasmaron muy rápido, ya que confirmó el regreso de Ronaldinho a Pepsi y mostró al dúo dinámico en el mismo equipo una vez más.

A lo largo de la campaña "Play to Inspire", la marca buscará inspirar a la próxima generación de talentos del fútbol y pioneros culturales a través de las historias y ambiciones personales pasadas, presentes y futuras del Colectivo y de los atletas de Pepsi, compartidas en una serie de contenido digital. Pepsi también se asoció con Liam Hodges, diseñador de moda británico, para crear una colección cápsula de edición limitada inspirada en la rica herencia futbolística de la marca y la campaña vanguardista de este año, que saldrá a la venta en la primavera de 2022.

Además, Pepsi y sus clientes globales KFC y Pizza Hut harán hincapie en la pasión de los consumidores por la comida, con iniciativas de marketing en múltiples plataformas que destacarán contenido de entretenimiento personalizado protagonizado por Pogba.

Únete a la conversación en línea con #PLAYTOINSPIRE.

Mensajes de apoyo de los atletas:

Leo Messi: "Siempre es genial volver con el equipo de Pepsi. Pepsi es una marca que celebra hacer cosas a tu manera, y eso es algo con lo que me identifico. Este año no es la excepción y estoy personalmente inspirado para compartir el mensaje de que no importa quién eres, de dónde vienes o qué tan locos son tus sueños. Debes perseguirlos con pasión y dedicación para lograr todo lo que deseas".

Paul Pogba: "Todos los años estas campañas son más grandes y mejores, y este año se trata de inspirar a la próxima generación y a los generadores de cambios en el juego, dentro y fuera de la cancha. Fue genial trabajar con los apasionados e inspirados miembros del Colectivo Pepsi".

Lucy Bronze: "Me emociona mucho unirme al equipo de Pepsi y estar al lado de tantos jugadores icónicos y personas inspiradoras que influyen en el juego. La energía en el set fue maravillosa, y espero que los fanáticos disfruten de la campaña y su mensaje de intentar alcanzar la cima".

Ronaldinho: "¡Estoy muy feliz de volver a vestir una camiseta de Pepsi! Me encanta que esta campaña sea sobre inspirar a la próxima generación de talentos futbolísticos y transmitirles mi pasión".

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:

[email protected]

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. PepsiCo generó más de USD 79 mil millones en ingresos netos en 2020, impulsados por un portafolio complementario de alimentos y bebidas convenientes que incluye Lays, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. El portafolio de productos de PepsiCo

incluye una amplia gama de alimentos y bebidas disfrutables, incluidas muchas marcas icónicas que generan más de USD 1 mil millones cada una en ventas anuales estimadas.

PepsiCo es guiada por la visión de Ser el Líder Global de Alimentos y Bebidas Convenientes al Ganar con PepsiCo Positivo (pep+). pep+ es nuestra transformación estratégica total que coloca la sostenibilidad en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento al operar dentro de los límites planetarios e inspirar el cambio positivo para el planeta y las personas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com.

Acerca del talento de Pepsi 2022

DINA SAMI

Dina es una ilustradora palestina/estadounidense que nació y se crio en Dubái. Ella fundó su compañía de diseño Seven Minutes, y desde artes visuales hasta diseño gráfico, ha obtenido aceptación en todo el mundo por su obra que cuenta historias a través del arte. También es muy fanática del fútbol; ha jugado en forma recreativa durante años.

IQRA ISMAIL

Iqra se convirtió en entrenadora de fútbol a los 15 años, con el deseo de crear algo que ella no tenía a su disposición: entornos seguros solo para mujeres. En la actualidad es la directora de fútbol femenino en el club comunitario Hilltop FC; también es la primera capitana de la selección nacional de fútbol femenino de Somalia, puesto que ocupa actualmente. Es la ganadora más joven de la Lista Negra del Fútbol de 2019, distinción que ganó con apenas 19 años.

LIAM HODGES

Liam Hodges es una marca de ropa urbana de lujo. Fundada en 2013 por Liam Hodges, con sede en Londres, la marca homónima se basa en el concepto de servir a una generación nacida en línea en su propia definición de lo que es aspiracional y exitoso. La emblemática marca Liam Hodges fusiona influencias de las subculturas modernas y el posmodernismo con diseños innovadores de la moda urbana. Los materiales reciclados y la conciencia ambiental están ahora a la vanguardia de los diseños de Liam Hodges; la marca trabaja de manera continua para generar menos desechos y revisar viejos hábitos.

MEL D. COLE

Mel D. Cole es un galardonado fotógrafo de renombre mundial, mejor conocido por su fotografía editorial/de prensa de artistas de hip-hop. Es el fundador de Charcoal Pitch FC, la primera y única agencia de fotografía de propietarios negros dedicada específicamente al fútbol, cuyo objetivo es explorar el fútbol creativamente de manera visual y educativa a través de una lente multirracial. Con una carrera de casi 20 años, en febrero de 2020 publicó su primer libro de mesa de centro, que destaca su fotografía del mundo de hip-hop. En abril de 2021 enfocó su lente en documentar la pandemia, y luego, en mayo de 2021, el movimiento Black Lives Matter en EE. UU. Publicó su segundo libro, Mel D. Cole: American Protest: Photographs 2020–2021, en noviembre de 2021.

MONTELL JORDAN

Montell Jordan es un cantante, compositor y productor estadounidense. Su primer sencillo, "This Is How We Do It," fue un éxito n.° 1 en 1995. Montell ha escrito y producido para artistas musicales como Christina Milian y Sisqó, y su influencia en la música y la cultura le permitieron participar en películas y documentales como The Fighting Temptations y Standing In the Shadows of Motown.

NITHSAYA

Nithsaya es un diseñador y fanático apasionado del fútbol, conocido por su estudio creativo Golden Cabane. Las colecciones exclusivas de Nithsaya y los lanzamientos de mercancía de edición limitada están inspirados en los rediseños de las camisetas de fútbol vintage y la cultura de la ropa urbana.

NOVA WAV

Nova Wav, el dúo femenino de producción y composición ganador del premio Grammy, ha escrito la letra y música para artistas como Beyonce, Jay-Z y Rihanna, por nombrar algunos. Compuesto por Brittany "Chi" Coney y Denisia "Blu June" Andrews, el dúo estadounidense ha consolidado con éxito su rol en la industria de la música gracias a su pasión y creatividad.

PALOMA PUJOL MAYO

Paloma, con sede en Madrid, es la jugadora de freestyle fútbol n.° 1 de España. Al crecer en México, no se le permitía jugar con los equipos masculinos, por lo que se puso un nombre falso (Javi) para poder jugar. Ha ganado el campeonato nacional de freestyle fútbol de España en dos ocasiones y ha sido campeona mundial de Footbag en seis ocasiones. También es defensora de los derechos y la igualdad LGBTQ+.

SAY MO

Say Mo es una artista musical kazaja que, gracias a su amor por la danza y la interpretación consiguió un gran número de seguidores en TikTok; atrae a audiencias de la generación Z de todo el mundo desde su debut en el programa de talentos vocales ruso Pesni de 2019.

SEAN DOUGLAS

Sean Douglas es un compositor y productor discográfico estadounidense ganador del premio Grammy. Ha escrito para diferentes músicos, como Madonna, Selena Gómez y Nick Jonas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1755937/UKLATAM_PepsiFootball22_KV_Group_Landscape.jpg

FUENTE PepsiCo

SOURCE PepsiCo