Asia Media Cooperation Conference ruft zu besserem Zusammenwirken auf

BOAO, China, 29. März 2019 /PRNewswire/ -- Medienvertreter aus 20 asiatischen Ländern haben bei einer der Diskussionen am runden Tisch im Rahmen der jährlichen Konferenz Boao Forum for Asia 2019, die von der China Media Group veranstaltet wurde und derzeit in Boao (Provinz Hainan in Südchina) läuft, über ihre Ansichten bezüglich der Rolle der Medien in der weltweiten Governance und die Zusammenarbeit der asiatischen Medien in der „Omnimedia"-Ära gesprochen.