Asian Power Devices : La technologie moderne au service d'un paysage en constante évolution

La pandémie de cette année remet en question la situation économique mondiale actuelle et les conditions de vie des populations. Le travail à domicile, les réunions en ligne et l'apprentissage à distance sont devenus la nouvelle norme. Non seulement cela augmente la demande d'appareils et d'équipements de réseau plus connectés, mais cela exige également une alimentation électrique fiable.

L'impact de la COVID-19 sur les soins de santé est immédiat. Les ventilateurs, les concentrateurs d'oxygène et les humidificateurs respiratoires nécessitent une alimentation électrique durable, ininterrompue et stable.

La pandémie remet en question les systèmes d'alimentation électrique sur lesquels les hôpitaux comptaient. De nombreux établissements de soins de santé ont déjà atteint ou dépassé leur capacité maximale. Le nombre élevé de patients signifie que le réseau compte davantage d'appareils et de systèmes médicaux.

Le bilan va au-delà de l'hôpital. Les fabricants font face à une pénurie de main-d'œuvre alors que la demande d'équipements médicaux a augmenté. De nombreuses usines accélèrent l'automatisation, avec un besoin croissant de systèmes d'alimentation électrique fiables.

Une alimentation stable et continue est primordiale pour les systèmes médicaux critiques

Cela correspond aux produits pour les soins de haut niveau. APD a développé des produits ASI (alimentation sans interruption) lithium-ion (Li-ion) dédiés pour remplacer le système ASI traditionnel utilisant des batteries au plomb, apportant de multiples avantages pour les applications de santé.

Les systèmes ASI à batterie Li-ion ont une densité énergétique deux fois plus élevée, une durée de vie deux fois plus longue et sont plus petits et plus légers que les systèmes à batterie au plomb. Ils offrent une réduction significative des coûts de maintenance et de remplacement. Au cours des dernières années, le prix de la technologie a considérablement baissé. Les produits ASI lithium-ion d'APD n'utilisent que des composants de protection de première qualité qui répondent à des normes rigoureuses.

Depuis 1994, Asian Power Devices (APD), avec des capacités de R&D de classe mondiale, des produits et des services hautement compétitifs, est en tête du marché de l'alimentation électrique. Les produits actuels comprennent des alimentations électriques, des ASI et des onduleurs photovoltaïques.

À propos de APD :

Lorsque la performance et la fiabilité sont importantes, Asian Power Devices est un partenaire fiable pour le développement de solutions dans le domaine médical. Grâce à ses nombreuses années d'expérience dans le secteur et à sa connaissance des exigences du marché, APD fournit les solutions d'alimentation les plus complètes, basées sur les besoins spécifiques des clients et satisfaisant à la diversité et aux normes de sécurité élevées des dispositifs d'alimentation. En bref, lorsque la performance compte, choisissez APD.

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le site officiel : https://www.apd.com.tw/en

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1339504/APD_Medical_Power_Supply.jpg

