ASICS DEVOILE LES METASPEED™ + A L'OCCASION DU META : Time : TrialsPOUR PLUS DE VITESSE

METASPEED™ + SERIES – BASE SUR LES RETOURS DES MEILLEURS ATHLETES

Depuis son lancement, les METASPEED™ ont accompagnés les athlètes dans leurs performances : médailles d'or en triathlon à Tokyo 2020, plus de 200 records personnels battus avec…

Selon les recherches menées par les scientifiques de l'Institut of Sport Science (ISS), il existe deux types de foulée : les grandes foulées et les foulées basées sur la cadence. C'est ainsi que les ingénieurs ont développé respectivement la METASPEED™ SKY+ et la METASPEED™ EDGE+, pour permettre à tous les coureurs de performer.

Ces deux nouveaux modèles sont dotés d'une plus grande quantité de mousse FF BLAST™ TURBO, et un ajustement du placement de la plaque de carbone dans la semelle. Cela permet aux coureurs d'augmenter naturellement leur foulée et leur vitesse, en accord avec leur style de course.

Les ingénieurs de l'ISS ont ainsi constaté que les améliorations apportées aux modèles permettaient aux athlètes d'améliorer leurs performances. Les premiers tests prouvent que les nouvelles METASPEED™ permettent d'augmenter l'économie de course d'environ 2% par rapport aux autres modèles de la marque1.

METASPEED™ SKY+

La METASPEED™ SKY+ est conçue pour aider les coureurs à courir plus vite en allongeant nettement la longueur de la foulée. Grâce à la mousse FF BLAST™ TURBO, plus dynamique, et à la plaque de carbone pour plus de rebond, les coureurs pourront économiser plus d'énergie, tout en maintenant leur allure.

La METASPEED™ SKY+ sera disponible à partir du 14 juin 2022.

METASPEED™ EDGE+

La METASPEED™ Edge vise à aider les coureurs à foulée cadencée à courir plus vite en allongeant la longueur de leur foulée, tout en contrôlant plus facilement leur cadence. Cette chaussure s'appuie sur une construction différente, mais avec les mêmes technologies, pour permettre aux coureurs d'allonger leur foulée et d'économiser davantage d'énergie.

La METASPEED™ EDGE+ shoes est disponible à partir du 14 juin 2022.

Les nouvelles METASPEED™ + ont été développée avec l'aide des meilleurs athlètes d'ASICS. Eilish McColgan a couru le semi-marathon de Ras Al Khaimah en 1h06'26, record de Grande-Bretagne battu de 21 secondes. La Française Mekdes Woldu a battu en mars son record sur 10km en 31''25, troisième performance française de l'histoire.

META : Time : Trials – La course aux records

Les nouvelles METASPEED™ + ont été dévoilées aujourd'hui à l'occasion du META : Time : Trials d'ASICS, à Malaga en Espagne. Plus de 80 coureurs ASICS avaient rendez-vous pour tenter de battre leurs records personnels sur trois distances (5km, 10km ou semi-marathon), avec les METASPEED™ +. L'événement est reconnu par World Athletics.

Yasuhito Hirota, président, CEO d'ASICS, a déclaré : « Chez ASICS, nous sommes animés par notre philosophie fondatrice : un esprit sain dans un corps sain. Nous plaçons la conception centrée sur l'humain au cœur du développement de nos produits, pour offrir un équilibre entre performance et protection des coureurs. Ceci est souligné avec METASPEED™ +, où les retours de nos athlètes et le succès de notre premier modèle ont amplifié notre engagement à poursuivre le développement du produit, pour offrir une meilleure version à tous les coureurs.

L'événement META : Time : Trials et le lancement de la série METASPEED™ + réitèrent notre engagement continu à fournir aux athlètes les meilleurs produits et conserver notre position de pionner de l'innovation. »

NOTE POUR LES JOURNALISTES :

1 Résultats des tests effectués en février 2021 et mars 2022.

