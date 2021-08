Asiens führende Krypto-Finanzdienstleistungsplattform Matrixport wird zwei Jahre nach ihrer Gründung mit über 1 Milliarde Dollar bewertet

Matrixport bietet eine umfassende Palette von Kryptowährungs-Finanzdienstleistungen an, darunter institutionelle Verwahrung, Handel, Kreditvergabe, strukturierte Produkte und Vermögensverwaltung für institutionelle und private [1] Kunden. Im März 2021 verwaltete und verwahrte das Unternehmen ein Kundenvermögen von über 10 Milliarden US-Dollar und verzeichnete monatliche Transaktionen in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar über alle Produktlinien hinweg.

„Ich war schon immer der Meinung, dass ein offenes und erlaubnisfreies Blockchain-Ökosystem die Grundlage für ein neues Finanznetzwerk ist, von dem ein großer Teil der Weltbevölkerung profitieren wird. Infolgedessen werden in diesem neuen Finanznetzwerk Hunderte von Billionen an Werten geschaffen, gespeichert und übertragen", so Jihan Wu, Mitbegründer und Vorsitzender von Matrixport.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat es sich Matrixport zur Aufgabe gemacht, eine Plattform für Finanzdienstleistungen aus einer Hand zu sein. Sein exponentielles Wachstum wurde durch robuste technologische Fähigkeiten und innovative Produktangebote, wie das weltweit erste Krypto-Doppelwährungsprodukt, vorangetrieben. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Angeboten, die auf unterschiedliche Risikobereitschaft und Renditeerwartungen zugeschnitten sind.

„Wir sind mehr als nur ein Tor zur Kryptowirtschaft. Matrixport ist ein Ort, an dem sowohl institutionelle Kunden als auch Privatpersonen problemlos mehr aus ihrer Kryptowährung herausholen können als nur den Handel. Wir entwickeln ständig neue Möglichkeiten, um Krypto zu investieren und auf sichere und nachhaltige Weise Renditen zu erzielen. Wir glauben, dass es sehr wichtig ist, unseren Kunden mit einer Reihe innovativer Krypto-Investmentprodukte die Wahlmöglichkeit zurückzugeben", sagte John Ge, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Matrixport.

Mit dieser Finanzierung plant Matrixport, weiter in Forschung und Entwicklung zu investieren, um sein innovatives Produktangebot und seine Sicherheit zu verbessern und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Die Mittel werden auch dazu verwendet, die weltweite Expansion des Unternehmens zu unterstützen und Lizenzen für weitere Länder zu erwerben. Mit der Vision des Unternehmens, „Make Crypto Easy For Everyone", wird die Einführung mehr Nutzern auf der ganzen Welt ermöglichen, seine Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsplattform in Anspruch zu nehmen.

„Mit der zunehmenden Verbreitung und Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten auf Blockchain-Basis werden neue Wege benötigt, um Erträge zu erzielen, Liquidität zu beschaffen und Krypto-Vermögenswerte als neue Anlageklasse zu verwalten. Mit seinem fundierten Wissen im traditionellen Finanzwesen und seinem ausgeprägten Verständnis für Kryptoanlagen ist Matrixport gut positioniert, um die steigende Nachfrage nach diesem neuen Anlagebereich zu befriedigen, die vor allem von der jüngeren Generation ausgeht", so Adrian Cheng, Gründer von C Ventures und CEO der New World Group.

„Matrixport hat seine Vordenkerrolle als Finanzdienstleistungsplattform für digitale Vermögenswerte unter Beweis gestellt, indem es als Vorreiter eine gut kuratierte Reihe innovativer Krypto-Investmentangebote bereitgestellt hat. Matrixport bietet Krypto-Natives, anspruchsvollen institutionellen Kunden und, was ebenso wichtig ist, einer großen Gemeinschaft von Erstnutzern, die ihre Reise in Krypto-Investitionen auf einer robusten und vertrauenswürdigen Plattform beginnen, die Möglichkeit dazu", sagte MX Kuok, Managing Partner von K3 Ventures.

„Als frühzeitiger Investor freut sich Dragonfly über das kontinuierliche Wachstum und die Innovation von Matrixport in der aufstrebenden Anlageklasse. Es ist gut positioniert, um eine der wichtigsten Anlaufstellen für die Einführung von Kryptowährungen zu werden", sagte Feng Bo, Founding Managing Partner von Dragonfly Capital.

[1] Haftungsausschluss: Der Begriff „Privatkunden" bezieht sich auf Kunden in Ländern, in denen die Bereitstellung kryptobezogener Finanzprodukte für Privatkunden nicht gesetzlich eingeschränkt oder verboten ist.

Informationen zu Matrixport

Matrixport ist eine der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Angebot umfasst Cactus Custody™, Spot-OTC, Fixed Income, strukturierte Produkte, Kreditvergabe sowie Vermögensverwaltung.

Matrixport mit Hauptsitz in Singapur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krypto für jedermann einfach zu machen, und sein Motto lautet „Get More From Your Crypto". Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in Hongkong und der Schweiz und beschäftigt über 220 Mitarbeiter, die sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.matrixport.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1585872/Matrixport_series_C_banner__EN_20210730.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

