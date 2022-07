ASIS cria um novo conceito de software

Mantendo a filosofia de startup de unir um profundo conhecimento tributário e alta tecnologia, a ASIS se posiciona à frente mais uma vez por reunir seus 16 aplicativos em um único software, divididos em duas ofertas segmentadas por mercado: o Kolossus Corporativo e o Kolossus Contábil.

O objetivo é claro: simplificar a vida dos usuários!

A ASIS desenvolveu uma solução dividida em 5 frentes:

Conformidade;

Automatização;

Cadastro;

Gestão;

Recuperação de Créditos.

Segundo Danilo Miranda, Sócio ASIS, o novo conceito é o que faltava no mercado: "Demos um passo importante para reforçar o nosso posicionamento em sermos o principal player de Inteligência Tributária do mercado. Percebemos que com a experiência e conhecimento adquiridos ao longo dos anos, podemos ajudar o cliente em diversos desafios diferentes. O Kolossus vem para revolucionar o mercado."

Para potencializar ainda mais a experiência, a contratação é acompanhada de um pacote de atendimento e serviços que parametriza o software e deixa pronto para os clientes utilizarem, além de um treinamento funcional que mostra todas as possibilidades da tão completa ferramenta em nuvem.

De acordo com Ulisses Brondi, Sócio ASIS, ouvir às demandas dos usuários foi essencial: "Quando criamos o sistema de auditoria, percebemos que diversos usuários tinham muitas dores no processo de correção dos problemas apontados pela ferramenta. Desde então, buscamos criar soluções que apoiassem esses profissionais nas correções e, principalmente, nos processos preditivos e preventivos. Nessa mesma cadeia de desenvolvimento, chegaram os aplicativos de automação, em que grandes empresas e escritórios contábeis nos mostraram necessidades e oportunidades, ajudando a criar a maior e mais completa ferramenta de soluções fiscais e contábeis."

Na próxima segunda-feira (18), a empresa promoverá um evento online para apresentar o Kolossus Corporativo e o Kolossus Contábil ao mercado. Será sorteada uma licença de uso por 6 meses de cada software.

A transmissão será em seu canal no YouTube: youtube.com/ASISTaxTech.

