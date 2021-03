ASM Global nomme Ron Bension au poste de président et de directeur général

« Nous sommes ravis que Ron ait rejoint l'équipe d'ASM Global. Il est précisément le type de cadre que nous recherchons pour diriger nos entreprises. Sa longue expérience de gestion d'entreprises qui créent de superbes opportunités pour les clients et les visiteurs sera un atout considérable pour l'entreprise. En outre, sa réflexion stratégique et ses capacités d'exécution conviennent parfaitement à la prochaine phase de croissance d'ASM, alors que nous sortons de la pandémie », a déclaré Kosty Gilis, directeur général d'Onex et membre du conseil d'administration d'ASM.

« Nous admirons la longue et fructueuse expérience de Ron dans un certain nombre d'entreprises très respectées dans le secteur des événements en direct et des loisirs, et nous avons confiance en sa capacité à tirer parti des progrès réalisés sous la direction de Bob Newman. ASM est sur le point de connaitre le succès et chez AEG, nous sommes plus engagés et optimistes que jamais quant à l'avenir de l'entreprise et de l'industrie », a poursuivi Dan Beckerman, PDG d'AEG et membre du conseil d'ASM.

M. Bension apporte à l'ASM plus de quarante ans d'expérience, y compris, plus récemment, un long mandat chez Live Nation en tant que président de House of Blues Entertainment. Auparavant, il a occupé des postes de président et de PDG dans un ensemble distingué de sociétés publiques et privées, notamment chez Tickets.com, GameWorks, MCA Recreation Group et Universal Studios Hollywood.

« Je suis ravi de rejoindre ASM Global. L'entreprise possède une expérience inégalée en matière de réussite et de fonctionnalités haut de gamme. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec l'équipe dévouée d'ASM Global pour développer l'activité et développer de solides relations avec les meilleurs clients du monde entier », a déclaré M. Bension.

À propos d'ASM Global

ASM Global est le premier fournisseur mondial de services innovants pour les salles de spectacles et les expériences en direct. Le réseau d'élite de la société s'étend sur cinq continents, avec un portefeuille de plus de 325 des plus prestigieuses arènes, stades, centres de congrès et d'exposition et lieux de spectacle. D'Aberdeen à Anchorage, et de Sydney à Stockholm, ses salles de spectacles connectent les gens grâce au pouvoir unique des expériences en direct.

Le portefeuille diversifié de clients d'ASM Global bénéficie de la profondeur des ressources de l'entreprise et d'une expérience, d'une expertise et d'une résolution créative de problèmes inégalées. Chaque jour, les 61 000 employés passionnés de l'entreprise, répartis dans le monde entier, proposent des solutions adaptées localement et des technologies de pointe afin d'offrir des résultats optimaux aux propriétaires de sites et des expériences extraordinaires aux invités. En recherchant constamment de nouvelles façons d'envisager, d'innover et de renforcer les espaces et les lieux qui rassemblent les gens, ASM Global élève l'esprit humain tout en offrant la plus grande expérience à toutes les parties prenantes. ASM Global a été créée en 2019 par la fusion d'AEG Facilities, la filiale de gestion de salles de spectacles d'Anschutz Entertainment Group, Inc. et de SMG, une société du portefeuille d'Onex. Pour de plus amples informations, veuillez visitez le site www.asmglobal.com.

À propos d'AEG

Basée à Los Angeles, en Californie, AEG est la première entreprise mondiale de sport et de divertissement en direct. La société opère dans les secteurs d'activité suivants : Facilities, qui, par le biais de son affiliation avec ASM Global, possède, gère ou conseille plus de 300 arènes, stades, centres de congrès et salles de spectacles de pointe dans le monde entier ; Music, par le biais d'AEG Presents, qui se consacre à tous les aspects des spectacles de musique contemporaine en direct, y compris la production et la promotion de tournées de concerts mondiales et régionales, d'événements musicaux et spéciaux et de festivals de renommée mondiale tels que le Coachella Valley Music and Arts Festival ; Real Estate, qui développe des sites de classe mondiale, ainsi que des quartiers sportifs et de divertissement majeurs tels que le STAPLES Center et L.A. LIVE, Mercedes Platz à Berlin et The O2 à Londres ; Sports, en tant que plus grand opérateur mondial d'événements sportifs de haut niveau et de franchises sportives, y compris les LA Kings, LA Galaxy et Eisbären Berlin ; et Global Partnerships, qui supervise les ventes et la gestion des parrainages à l'échelle mondiale, y compris les droits de dénomination, les places premium et autres partenariats stratégiques. Grâce à son réseau mondial de salles, à son puissant portefeuille de marques de sport et de musique, et à ses quartiers de divertissement intégrés, AEG accueille plus de 160 millions de visiteurs chaque année. Vous trouverez de plus amples informations sur AEG à l'adresse www.aegworldwide.com.

À propos d'Onex

Fondée en 1984, Onex gère et investit des capitaux pour le compte de ses actionnaires, investisseurs institutionnels et clients fortunés du monde entier. Les plateformes d'Onex comprennent : Onex Partners, fonds de capital-investissement axés sur les sociétés de moyenne à grande capitalisation en Amérique du Nord et en Europe de l'ouest ; ONCAP, fonds de capital-investissement axés sur le marché intermédiaire et les petites opportunités en Amérique du Nord ; Onex Credit, qui gère principalement des titres de créance de qualité inférieure à celle d'un investissement par le biais de stratégies de crédit négociables, privées et opportunistes ; et les fonds de capital-investissement et de crédit public gérés activement par Gluskin Sheff.

Au total, l'actif sous gestion d'Onex s'élèvent aujourd'hui à environ $44 milliards, dont environ $6,8 milliards constituent le capital d'investissement d'Onex.

Avec des bureaux à Toronto, New York, New Jersey, Boston et Londres, Onex et ses équipes de gestion expérimentées sont collectivement les plus gros investisseurs sur les plateformes d'Onex.

