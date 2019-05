Asociaciones de la industria de servicios financieros de EEUU llaman al gobierno estadounidense a apoyar el movimiento del G20 por la priorización del envejecimiento global como un área de interés común permanente del G20

WASHINGTON, 3 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Esta semana, cuatro de las mayores asociaciones estadounidenses que representan a proveedores de productos y servicios financieros para el retiro solicitaron al gobierno de EEUU apoyar formalmente los esfuerzos de la Presidencia de Japón del G20 2019 por destacar el problema común a todas la naciones miembro del G20 representado por el envejecimiento de sus poblaciones.

Las organizaciones Consejo Americano de Aseguradoras de Vida (American Council of Life Insurers), Instituto de Seguros de Retiro (Insured Retirement Institute), Instituto de Compañías de Inversión (Investment Company Institute) y Asociación de la Industria de Títulos Valores y Mercados Financieros (Securities Industry and Financial Markets Association) escribieron una carta al Departamento del Tesoro de EEUU, que representa a los Estados Unidos en el track financiero del G20, en cuyo marco se debatirá esta cuestión.

En su carta, las asociaciones convocaron a la nación estadounidense a ser "una defensora activa de los incentivos para promover los ahorros para el retiro a través del sector privado, como parte de la relevancia dada a la cuestión por la Presidencia de Japón del G20". La carta destaca la importancia de crear incentivos para vehículos de ahorro de retiro autofinanciados en el sector privado que den posibilidad de ahorro a todas las personas. La carta hace notar también que esta propuesta ya cuenta con el apoyo de Japón a través del proceso formal de asesoramiento de negocios, el "Business 20" (B20).

La Presidencia del G20 a cargo del Japón ha elevado significativamente la importancia de avanzar en los estudios y análisis de políticas respecto del envejecimiento y la seguridad de las personas, que son cuestiones importantes para todos los gobiernos del G20.

El Consejo Americano de Aseguradoras de Vida (American Council of Life Insurers --ACLI) representa a 280 empresas miembro dedicadas a suministrar productos y servicios que promueven la seguridad financiera y de retiro de los consumidores. Noventa millones de familias estadounidenses confían en nuestras compañías miembro para obtener sus seguros de vida, planes y pagos de retiro, seguros de cuidados a largo plazo, seguros de ingresos ante discapacidad, reaseguros, cobertura dental y de la visión y otros beneficios complementarios. ACLI representa a sus miembros en foros estatales, federales e internacionales por políticas públicas que apoyen el mercado de esta industria y a las familias que dependen de los productos de las aseguradoras de vida para su tranquilidad. Los miembros de ACLI representan el 95% de los activos de esta industria en los Estados Unidos.

Por mayor información, visite acli.com y nuestro blog, ACLI Perspectives, en: acli.com/perspectives .

