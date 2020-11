ASONAHORES: o turismo pode se recuperar em 24 meses após a manutenção do controle da COVID e da abertura dos mercados

Essas afirmações foram feitas durante o ato de inauguração da FEIRA VIRTUAL ASONAHORES, em uma cerimônia realizada com a presença do presidente Luis Abinader no Palácio Nacional.

"A ASONAHORES, como organização social, se fortaleceu em consequência da situação provocada pela COVID 19, mostrando sua liderança e representatividade no setor de turismo e realizando um importante exercício institucional com o objetivo de nos reposicionar como destino turístico líder na região e como principal motor da economia do país", disse Rainieri de Díaz.

A presidente da ASONAHORES disse que a participação, as contribuições e as experiências da instituição, assim como a atitude solidária de seus membros, foram um fator de grande valor para elaborar e colocar em prática o processo de abertura do turismo para a recuperação econômica.

Rainieri de Díaz ressaltou o compromisso do presidente Abinader de assumir a reativação do turismo como prioridade, criando e dirigindo o Ministério do Turismo, aprovando os protocolos sanitários e tomando decisões para reativar o turismo interno e atrair novamente o turismo internacional.

Feira Virtual Asonahores 2020

O vice-presidente da ASONAHORES, Andrés Marranzini Grullón, explicou que esta feira virtual faz parte das ações para contribuir com a recuperação da atividade turística e oferecer um cenário para o diálogo e a reflexão sobre o presente e o futuro do setor.

Ele disse que a FEIRA VIRTUAL ASONAHORES 2020, a ser realizada de 2 a 6 de novembro, reunirá o Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), a Exposição Comercial ASONAHORES, o Fórum ASONAHORES de Investimento Turístico e os Encontros ASONAHORES. Será apresentado um conteúdo interativo, que permitirá aos participantes realizar reuniões de negócios e participar da agenda na qual serão desenvolvidos temas relevantes para o conhecimento das novas perspectivas e planos que estão sendo implementados no setor turístico.

Centro de mídia da imprensa

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1325688/ASONAHORES_Corte_de_cinta.jpg

FONTE ASONAHORES

SOURCE ASONAHORES