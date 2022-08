ASPECTOS DESTACADOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 2022 DE LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER

SAN DIEGO, 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación presentada en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer [Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®)] 2022 se centró en la amplitud de la investigación sobre el Alzheimer y la demencia, incluida la biología básica del envejecimiento y el cerebro, los factores de riesgo y las estrategias de prevención, así como el cuidado y el bienestar al vivir con la enfermedad.

La AAIC es el principal foro anual para la presentación y el debate de las últimas investigaciones sobre Alzheimer y demencia. El evento híbrido de la conferencia de este año tuvo lugar de manera virtual y presencial en San Diego y atrajo a más de 9.500 asistentes y más de 4.000 presentaciones científicas.

"Gracias a la inversión récord en investigación pública y privada, es un momento emocionante para la investigación sobre Alzheimer y demencia", afirmó Heather M. Snyder, Ph.D., vicepresidenta de relaciones médicas y científicas de la Asociación de Alzheimer. "Los investigadores están profundizando nuestra comprensión sobre la enfermedad mediante la exploración de biomarcadores, el descubrimiento de posibles formas de reducir el riesgo y el trabajo para llevar los tratamientos prometedores y las herramientas de diagnóstico a la fase de pruebas clínicas. La Asociación de Alzheimer lidera la lucha por medio de financiamiento, convocatorias, publicaciones, alianzas, promoción y servicios".

Avances en tratamientos y resultados de ensayos clínicos

La Asociación de Alzheimer destacó los resultados de una variedad de ensayos clínicos en la AAIC 2022. Fomentar y apoyar una línea diversa de tratamientos es fundamental para lograr la visión de la asociación en cuanto a un mundo sin Alzheimer y todas las demás demencias. A continuación se detallan dos ejemplos:

El estudio EXERT es el estudio de fase 3 más prolongado de la historia sobre ejercicio en adultos mayores con deterioro cognitivo leve (DCL). Los resultados, informados por primera vez en la AAIC 2022, son especialmente relevantes ya que el ensayo se llevó a cabo durante la pandemia de la COVID-19: el 80 % de los participantes cumplió su régimen de ejercicios y completó el estudio. Después de 12 meses, las personas con DCL tanto en el grupo de intervención con ejercicio aeróbico como en el que realizó elongación no presentaron deterioro cognitivo. Un grupo comparativo de otros adultos mayores con DCL mostró un deterioro cognitivo significativo durante 12 meses. Los hallazgos del estudio EXERT sugieren que la actividad física regular, incluso la actividad de esfuerzo moderada o leve como la elongación, puede proteger las células cerebrales contra el daño.

En el AAIC 2022, T3D Therapeutics informó resultados provisionales positivos de su ensayo de fase 2 de T3D-959, que busca superar la resistencia a la insulina en el cerebro y restaurar la salud metabólica de dicho órgano. Estos alentadores resultados preliminares son un signo positivo, y se esperan resultados finales para 2023. A medida que se amplíe la comprensión de los fundamentos biológicos del Alzheimer, también se ampliará la oportunidad de avanzar en enfoques novedosos como el T3D-959.

También en la AAIC, la Asociación de Alzheimer anunció el lanzamiento de la Red para el tratamiento y diagnóstico del Alzheimer (ALZ-NET), que recopilará datos clínicos y de seguridad a largo plazo de los pacientes tratados con terapias contra la enfermedad de Alzheimer aprobadas por la FDA en entornos clínicos del mundo real. ALZ-NET es la primera red desarrollada específicamente para los nuevos tratamientos del Alzheimer aprobados por la FDA, y reúne evidencia sobre la efectividad y los efectos secundarios durante un largo período de tiempo.

Las experiencias de racismo se asocian con la mala memoria y el aumento del deterioro cognitivo

Las experiencias de racismo estructural, interpersonal e institucional se asocian con menores puntajes de memoria y peor cognición a mediana y avanzada edad, especialmente entre las personas afroamericanas.

En un estudio con casi mil adultos de mediana edad miembros de una comunidad (55 % latinos; 23 % afroamericanos; 19 % caucásicos), la exposición al racismo interpersonal e institucional se asoció con puntuaciones de memoria más bajas; las asociaciones fueron más fuertes en los afroamericanos. Las experiencias de racismo estructural se asociaron con una menor memoria episódica entre todos los grupos raciales y étnicos incluidos en el estudio.

En un estudio con 445 personas asiáticas, afroamericanas, latinas, caucásicas y multirraciales de 90 años o más, las personas que experimentaron una amplia discriminación a lo largo de la vida mostraron una peor memoria a largo plazo en su etapa senil en comparación con aquellas que experimentaron poca o nula discriminación.

Los antecedentes de trastornos hipertensivos durante el embarazo se relacionan con el aumento del riesgo de demencia

Los trastornos hipertensivos del embarazo (HDP) —condiciones de alta presión arterial como hipertensión crónica/gestacional y preeclampsia— se han relacionado fuertemente con enfermedades cardíacas en la etapa senil, pero anteriormente pocos estudios habían relacionado estos trastornos con la cognición. Según varios estudios presentados en la AAIC 2022, las experiencias de trastornos de hipertensión durante el embarazo se asocian con un mayor riesgo de demencia vascular y envejecimiento cerebral acelerado:

Las mujeres con antecedentes de HDP fueron más propensas a desarrollar demencia vascular —una disminución en las habilidades cognitivas causada por condiciones que bloquean o reducen el flujo sanguíneo hacia el cerebro— más tarde en su vida, en comparación con las mujeres que no experimentaron hipertensión en el embarazo.

La experiencia del HDP, específicamente la hipertensión arterial durante el embarazo, se asoció con una patología de la materia blanca, un predictor del deterioro cognitivo acelerado, 15 años después del embarazo.

Las mujeres con preeclampsia grave presentaron niveles significativamente más altos de beta amiloide, un cambio cerebral relacionado con el Alzheimer, medidos en la sangre en comparación con las mujeres que no presentaron hipertensión en el embarazos.

La pérdida persistente de olfato debido a la COVID-19 está estrechamente relacionada con problemas cognitivos de larga duración y las estadías en la UCI pueden duplicar el riesgo de demencia en los adultos mayores

Diversos estudios presentados en la AAIC 2022 revelaron nuevos conocimientos sobre factores que podrían predecir, aumentar o proteger contra el impacto de la COVID-19 y la pandemia en la memoria y las habilidades cognitivas. Un grupo de investigación de Argentina descubrió que la pérdida persistente del sentido del olfato puede ser un mejor predictor del deterioro cognitivo y funcional a largo plazo que la gravedad de la enfermedad inicial de la COVID-19. En una gran población de estudio de nueve países latinoamericanos, experimentar un cambio positivo en la vida durante la pandemia, como más tiempo de calidad con amigos y familiares, redujo el impacto negativo de la pandemia en la memoria y las habilidades cognitivas. Finalmente, la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos (UCI) se asoció con el doble de riesgo de demencia en adultos mayores, según el Rush Alzheimer's Disease Center de Chicago. Estos hallazgos podrían ser significativos, debido al enorme aumento en las hospitalizaciones en la UCI durante la pandemia de la COVID-19.

Los alimentos ultraprocesados pueden acelerar el deterioro cognitivo

Un estudio presentado en la AAIC 2022 informa que las personas que consumen grandes cantidades de alimentos ultraprocesados tienen una disminución más rápida de la cognición. Los investigadores estudiaron a 10.775 personas durante ocho años y descubrieron que el alto consumo (más del 20 % de la ingesta diaria) de alimentos ultraprocesados provocó una disminución 28 % más rápida en las puntuaciones cognitivas globales, que incluyeron la memoria, la fluidez verbal y la función ejecutiva. Los alimentos ultraprocesados enfrentan procesos industriales complejos y contienen grandes cantidades de grasas, azúcar, sal, saborizantes/colorantes artificiales, estabilizadores y/o preservantes. Entre los ejemplos se incluyen las gaseosas, los cereales para el desayuno, el pan blanco, las papas fritas y los alimentos congelados "chatarra".

El menor nivel socioeconómico y los bajos salarios persistentes se relacionan con el riesgo de demencia y la disminución más rápida de la memoria

El nivel socioeconómico (NSE) —que refleja los niveles sociales y económicos de la dimensión laboral de una persona y del acceso económico de una persona o familia a los recursos y la posición social— se ha relacionado con la salud y el bienestar físico y psicológico. Las malas condiciones socioeconómicas, incluidas las desventajas del vecindario y los bajos salarios persistentes, se asocian con un mayor riesgo de demencia, un menor rendimiento cognitivo y un descenso más rápido de la memoria, según varios estudios:

Las personas que experimentan una alta carencia socioeconómica —medida utilizando indicadores de ingreso/riqueza, tasas de desempleo, propiedad de automóvil/vivienda y hacinamiento en el hogar— tienen una probabilidad significativamente mayor de desarrollar demencia en comparación con las personas de mejor nivel socioeconómico, incluso con alto riesgo genético.

Los recursos de menor calidad en cuanto al vecindario y la dificultad para financiar las necesidades básicas se asociaron con menores puntajes en las pruebas cognitivas de las personas afroamericanas y latinas.

En comparación con los trabajadores que reciben salarios más altos, los empleados que ganan bajos salarios de manera sostenida experimentaron una disminución de la memoria mucho más rápida en la edad avanzada.

Un mayor NSE de los padres se asoció con una resiliencia más alta ante los efectos negativos del marcador de Alzheimer ptau-181, una mejor función ejecutiva basal y un deterioro cognitivo más lento en la etapa senil.

