Aspen Digital : levée de 8,8 millions de dollars dans le cadre d'un financement pré-A mené par RIT Capital Partners et Liberty City Ventures

Le cycle de financement a été mené par les investisseurs de référence RIT Capital Partners , le fonds d'investissement fondé par Lord (Jacob) Rothschild, membre de la célèbre famille de banquiers Rothschild, et Liberty City Ventures , un investisseur de capital risque en phase d'amorçage dans le secteur de la blockchain. Parmi les autres investisseurs figurent Cherubic Ventures, Token Bay Capital, Somerley Capital et Chatchaval Jiaravanon & Chaval Jiaravanon. Aspen Digital est co-incubée par Everest Ventures Group (EVG) et TT Bond Partners (TTB), un groupe d'experts en blockchain et de vétérans de la finance.

Aspen Digital offre une solution innovante et complète permettant aux gestionnaires d'actifs d'investir dans des actifs numériques et de gérer les portefeuilles de leurs clients en un seul clic. Cette plateforme unique, tout-en-un, vise à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les investisseurs traditionnels qui font leurs premiers pas dans l'investissement dans les actifs numériques, qu'il s'agisse du processus fastidieux de sélection des bourses et des portefeuilles appropriés, des procédures de conformité récurrentes ou du suivi laborieux des portefeuilles sur plusieurs plateformes.

Grâce à un compte unique et à un processus d'intégration simple, Aspen Digital regroupe et centralise les offres clés de dizaines de fournisseurs de services d'actifs numériques de premier plan, tels que FTX, Celsius Network, Hex Trust, entre autres. Grâce à leur compte, les clients institutionnels peuvent exécuter des transactions, améliorer leur rendement et automatiser leurs stratégies d'investissement. Aspen Digital génère également des rapports sur les portefeuilles des clients, assure la gestion des risques et fournit des informations sur le marché et des solutions de garde.

Les nouveaux fonds serviront à élargir l'équipe principale et à ouvrir de nouveaux bureaux dans les principaux centres financiers. En plus de son bureau actuel à Hong Kong, un deuxième siège à Londres sera créé dans le courant de l'année pour répondre aux besoins des clients en Europe et au Moyen-Orient. Aspen Digital prévoit également de créer un bureau à Singapour pour cibler le marché de l'Asie du Sud-Est.

Yang He, cofondateur et PDG d'Aspen Digital, a déclaré : « Je suis reconnaissant envers nos investisseurs, qui croient en notre mission de rendre le monde des actifs numériques plus accessible. Nous sommes ravis de lancer notre plateforme à l'échelle internationale dans le courant de l'année afin de permettre aux gestionnaires d'actifs du monde entier de mieux servir leurs clients sur le nouveau marché des actifs numériques en toute confiance. »

Emil Woods, fondateur associé de Liberty City Ventures, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec l'une des meilleures équipes techniques et rompues aux affaires dans les secteurs de la blockchain et de la crypto. La plateforme Aspen Digital est une solution clé en main qui permet aux conseillers en investissement de gérer des actifs numériques pour le compte de leurs clients. Ce lancement est une étape déterminante pour mettre cette classe d'actifs puissante et transformatrice à la disposition de cette base d'investisseurs particulièrement importante. »

Matt Cheng, fondateur associé de Cherubic Ventures, a déclaré : « Chez Cherubic Ventures, nous sommes à l'affût des entreprises et des jeunes pousses qui transforment les secteurs. Aspen Digital change la donne en matière de gestion des actifs numériques, et nous pensons que cette plateforme représente la solution ultime pour ce marché. »

Martin Sabine, président de Somerley Capital, a affirmé : « Somerley Capital est un conseiller financier de confiance pour les sociétés cotées en bourse à Hong Kong et en Chine depuis plus de 30 ans. Nous comprenons leurs besoins et assistons à la demande croissante de services dans le nouveau monde des actifs numériques. Nous pensons que l'ADN du numérique qui caractérise l'équipe d'Aspen Digital nous permettra de rejoindre la tendance à la transformation numérique adoptée par les principales institutions financières. »

À propos d'Aspen Digital

Aspen Digital est une société de services technologiques et financiers de premier plan dont la mission est d'accélérer l'adoption massive des actifs numériques. La société fournit une solution de gestion d'actifs numériques pour les gestionnaires d'actifs, les institutions et les investisseurs fortunés. Aspen Digital a été cofondé par des innovateurs dans le domaine des actifs numériques et des vétérans de la gestion d'actifs d'Everest Ventures Group (« EVG ») et de TT Bond Partners (« TTB ») en 2021.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.aspendigital.co/

À propos d'Everest Ventures Group (EVG)

EVG est un groupe mondial d'actifs numériques fortement implanté en Asie-Pacifique, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Fondée en 2018 et soutenue par un consortium de familles et de conglomérats asiatiques célèbres, EVG est un investisseur actif et un venture builder dans le secteur des actifs numériques. EVG a cofondé les plateformes de placements cryptographiques Kikitrade et Vibra, qui est également le principal actionnaire du média cryptographique chinois BlockTempo.

À propos de TT Bond Partners (TTB)

TTB est une société de conseil et d'investissement fondée par des professionnels de la finance cumulant plus de 15 ans d'expérience chez Goldman Sachs, Merrill Lynch, RBS et CLSA, et possédant une vaste expérience en matière de structuration et d'investissement en Asie et en Occident. Basée à Hong Kong, TTB est spécialisée dans la fourniture de services de financement des entreprises, de capital de croissance et de solutions patrimoniales, et investit stratégiquement à partir de son propre bilan.

