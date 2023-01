Aspirant à devenir une référence, ZOVOO a remporté le Prix de la meilleure vapoteuse jetable

SHENZHEN, Chine, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le 14 décembre, Ecigclick, le premier média international de la vape, a annoncé les résultats définitifs des Ecigclick Vape Awards 2022 , lors desquels ZOVOO a remporté le prix Argent de la meilleure marque de vapoteuse jetable de l'année, pour sa technologie d'atomisation innovante de niveau supérieur et l'excellente réputation de son produit.

Ecigclick est le média de la VAPE le plus influent et faisant autorité dans le secteur, et les Ecigclick Vape Awards sont une cérémonie internationale de remise de prix créée par Ecigclick.

2022 BEST DISPOSABLE VAPE

ZOVOO a remporté le prix Argent de la meilleure vapoteuse jetable dans le domaine hautement concurrentiel du jetable, 100 % sélectionné par les vapoteurs du monde entier. Ce prix illustre parfaitement l'influence des produits ZOVOO sur le marché mondial, leur part de marché, leur innovation technologique et l'engouement qu'ils suscitent chez les consommateurs. La force exceptionnelle de la marque et sa gamme de produits diversifiés ont de nouveau permis à ZOVOO de se démarquer.

Innovation technologique, développement industriel de pointe

ZOVOO a lancé la technologie et les applications de produits Gene Tree Special Edition. Le nouveau noyau en céramique amélioré augmente la cohérence du goût et son endurance, offrant aux utilisateurs une expérience de vapotage plus naturelle et agréable.

DRAGBAR Z700 GT , lancé par ZOVOO en 2022, est équipé de la technologie Gene Tree Special Edition qui permet d'améliorer le produit en lui octroyant plus de bouffées, une saveur largement rehaussée, aucune décomposition du goût et un vapotage plus fiable, constituant une amélioration exceptionnelle de l'expérience utilisateur et faisant du DRAGBAR à résistance en céramique ultra-fine un produit populaire auprès des utilisateurs du monde entier.

Projet de mondialisation, aspiration à devenir une référence

En tant que leader innovant du secteur de la vapoteuse jetable, ZOVOO a réalisé d'importants investissements dans la recherche et le développement de produits jetables et de technologie depuis sa création en 2020 ; la marque est aussi profondément déterminée à révolutionner la technologie d'atomisation avec des produits vendus dans plus de 70 pays et régions, dont l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Asie, etc.

La mission et la responsabilité de ZOVOO consistent non seulement à faire connaître la marque de vapoteuse chinoise pour ses avantages techniques, mais aussi à jouer un rôle de modèle afin de promouvoir le développement et la réforme de l'industrie de l'atomisation électronique.

Priorité à l'utilisateur, création d'une nouvelle écologie complète de l'atomisation

ZOVOO a lancé les gammes DRAGBAR, VINCIBAR, CUBEBAR et POD, couvrant l'expérience de vapotage des utilisateurs dans tous les scénarios, et sa gamme phare DRAGBAR enregistre d'excellentes performances sur le marché. ZOVOO ne cesse de faire remonter les besoins des utilisateurs locaux et optimise les détails de ses produits, de sorte qu'un nombre croissant de ses produits sont largement appréciés des utilisateurs du monde entier et reconnus des grands médias.

Avec son slogan « By your side » (à vos côtés), la marque ZOVOO ne se départ pas de son approche centrée sur l'utilisateur et reste concentrée sur des domaines multidimensionnels tels que l'innovation technologique, l'innovation de la marque et l'innovation de produit, tout en restant à l'avant-garde de l'amélioration de l'expérience utilisateur.

À l'avenir, ZOVOO continuera de créer une meilleure expérience d'atomisation pour les utilisateurs du monde entier avec enthousiasme et motivation, et de promouvoir l'innovation et le développement de l'industrie de l'atomisation électronique !

