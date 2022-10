Aspire Academy e FIFA dão início à 8ª Cúpula Global com os convidados de alto nível da FIFA David Beckham e Wenger

DOHA, Catar, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Aspire Academy iniciou sua 8ª Cúpula Global em Doha, desta vez em colaboração com a FIFA, com uma lista de convidados de alto nível, como as lendas do futebol David Beckham e Arsène Wenger. A Cúpula Global, com duração de dois dias no Football Performance Center da Aspire Academy, reúne representantes para compartilhar seus conhecimentos, experiências e pesquisas em desempenho e ciência do futebol.

Pela segunda vez desde sua criação em 2014, a Cúpula Global da Aspire Academy está sendo realizada de forma presencial em solo doméstico. Com apenas 48 dias antes de o Catar sediar a Copa do Mundo, esta é uma edição especial com representantes de todas as 32 equipes classificadas para a Copa do Mundo, acompanhados de mais de 50 membros do Aspire in the World Fellows, que inclui alguns dos maiores clubes do futebol mundial, várias associações nacionais de futebol, assim como ligas.

Em seus comentários de boas-vindas, Ivan Bravo, diretor geral da Aspire Academy, destacou a importância do desenvolvimento da juventude no futebol, dizendo que ele é um dos principais blocos de construção para o apogeu do esporte, a Copa do Mundo. Bravo destacou que a cúpula está sendo realizada no Football Performance Center, onde a Aspire Academy e a Qatar Football Association (QFA) convergem. "Estamos orgulhosos de que esta seja a sede de todas as equipes nacionais do Catar e um exemplo de onde o desenvolvimento da juventude e os mais altos níveis do futebol trabalham juntos para garantir a continuidade", acrescentou ele.

Bravo também convidou a FIFA a tornar-se uma parceira permanente da Cúpula Global em suas futuras edições.

Arsène Wenger, diretor global de desenvolvimento do Futebol da FIFA e ex-gerente do Arsenal, reafirmou as percepções de Bravo sobre a importância do desenvolvimento da juventude. "Visitei a Aspire Academy várias vezes e sempre fiquei impressionado com a qualidade das instalações e do treinamento aqui, bem como com a motivação por trás dela", declarou Wenger. "Há uma relação direta entre a educação e o treinamento dos jovens e o sucesso de equipes nacionais sêniores", acrescentou ele.

Durante sua aula, Wenger destacou a importância da inteligência do futebol e a importância da análise de dados para melhorar o jogo. Wenger compartilhou dicas sobre como entender o jogo e a movimentação dos jogadores.

Arsène Wenger também criou o tema principal do dia, "Causando Impacto com Dados". Ele explicou como os dados oferecerão e aprimorarão a experiência na próxima Copa do Mundo. "Haverá um aplicativo para os fãs obterem dados em tempo real no estádio, a imprensa terá acesso a mais estatísticas, da mesma forma que toda a equipe", disse ele.

O bate-papo com estrelas do dia contou com o meia da Argentina e do Manchester United Juan Sebastián Verón, em uma sessão ao vivo de perguntas e respostas. Ele também destacou como os dados podem causar impacto no futebol, ressaltando que são algo que os clubes na Argentina começaram a adotar recentemente. Ele disse que a análise dos dados pode ajudar a dar suporte aos jogadores e fundamentar suas estratégias, mas insistiu que a criatividade e a habilidade em campo sempre serão essenciais. Ele tem certeza de que a Copa do Mundo no Catar será um grande torneio. "A compacidade do torneio é um grande benefício para as equipes e os fãs", disse o presidente do Estudiantes de La Plata Club.

As sessões do dia terminaram com uma mesa redonda sobre "Causando Impacto com Dados" com os palestrantes, incluindo analistas das associações de futebol da Croácia, Dinamarca, Suíça, Bélgica, FC Barcelona e com o fisiologista sênior de futebol da Aspire Academy. Todos eles reiteraram a ideia de que, embora dados e análises sejam muito importantes, não podem substituir a criatividade nem a habilidade no futebol.

