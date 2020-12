ASPIVIX rapporte des résultats positifs chez les premières femmes à avoir testé un nouveau dispositif cervical par aspiration lors de la pose de stérilet

RENENS, Suisse, 11 décembre 2020 /PRNewswire/ -- ASPIVIX SA, un développeur de technologies médicales qui travaille à faire progresser les soins gynécologiques, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son premier essai de phase I chez les femmes avec des résultats d'analyse intermédiaires. L'essai ADVANCE Women (Atraumatic Device using VAcuum Technology for CErvical Procedures in WOMEN) (« Dispositif atraumatique utilisant la technologie d'aspiration pour les procédures cervicales chez les femmes ») de phase I a été mené au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) par le professeur Patrice Mathevet, expert en approches chirurgicales gynécologiques innovantes, et son équipe.

L'essai en deux phases ADVANCE Women évalue la facilité d'utilisation, l'efficacité et la sécurité du dispositif expérimental CAREVIX™, un dispositif cervical innovant à aspiration douce conçu comme une alternative moderne et plus douce à un tenaculum pour stabiliser le col de l'utérus en vue de l'insertion d'un dispositif intra-utérin (DIU) pour la contraception. CAREVIX est limité à un usage expérimental et n'est pas encore disponible sur le marché partout monde entier.

« Le stérilet est considéré comme la solution contraceptive réversible la plus rentable, mais de nombreuses femmes ressentent des douleurs, des saignements et des déchirures tissulaires lors de la pose du stérilet, en raison du tenaculum, un instrument chirurgical ressemblant à une pince utilisé dans la procédure », a déclaré le professeur Mathevet, Dr.med. Ph.D., directeur du département de gynécologie du CHUV et chercheur principal de l'essai ADVANCE Women. « Le dispositif innovant CAREVIX est facile à utiliser, et je suis optimiste quant à son potentiel à améliorer l'expérience globale des femmes intéressées par la pose d'un stérilet. »

Dix femmes éligibles à une pose de stérilet avec CAREVIX dans une étude de phase I à bras unique et non comparative ont rapporté les résultats préliminaires suivants, qui restent à confirmer par une étude de phase II :

des douleurs procédurales moindres que celles qui sont décrites dans la littérature sur les poses de stérilets avec un tenaculum ;

aucun saignement ou déchirement de tissu lié au dispositif CAREVIX

« Nous sommes heureux de recueillir les premières expériences positives des médecins et des patientes qui utilisent le dispositif CAREVIX, dont nous pensons qu'il a le potentiel de transformer la façon dont les poses de stérilet sont effectuées et de motiver davantage de femmes à envisager cette option de contraception sûre et efficace », a déclaré Mathieu Horras, président directeur général d'ASPIVIX. « Nous sommes impatients de mener l'essai ADVANCE Women de phase II, une étude randomisée et multicentrique comparant les scores de douleur et autres taux de complications chez les femmes recevant un stérilet avec CAREVIX par rapport aux procédures utilisant un tenaculum. »

À propos d'ASPIVIX

ASPIVIX SA est une entreprise de dispositifs médicaux privée basée à Renens, en Suisse. Elle se consacre au développement de solutions gynécologiques modernes et douces qui font progresser les soins médicaux apportés aux femmes. La technologie innovante, le développement et le programme clinique de la société sont soutenus par les investisseurs 4FO Venture Partners et Zürcher Kantonalbank (ZKB), le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne Horizon 2020, et des investisseurs privés visionnaires.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1373021/ASPIVIX_Logo.jpg

Related Links

http://aspivix.com



SOURCE ASPIVIX SA