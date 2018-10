Assan Alüminyum feiert 30-jähriges Bestehen mit seinem Stand "Infinite Harmony With Nature" auf der ALUMINIUM 2018

Assan Alüminyum, eine Tochtergesellschaft der Kibar Group und einer der drei größten Produzenten von Aluminiumfolie in Europa, feiert in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen seines Unternehmens. Das Unternehmen empfing seine Geschäftspartner auf der Aluminium 2018, der größten Aluminium-Messe der Welt, die vom 9. bis 11. Oktober mit fast 30.000 Besuchern in Düsseldorf stattfand. Die Designelemente des Standes betonten den Fokus des Unternehmens, umweltfreundlich in seinen Prozessen zu sein, was in dem Slogan "Infinite Harmony with Nature" zum Ausdruck kam. Das halbgrüne "Infinity"-Aluminiumband symbolisiert den unendlichen Kreislauf von Aluminium, da es 100 % recycelbar ist und erneuerbare Energie liefert. Assan Alüminyum produziert erneuerbare Energie in seinem eigenen Kraftwerk in einem Umfang, der in etwa seinem Stromverbrauch entspricht. Das Unternehmen hat außerdem eine integrierte Recycling-Einrichtung, die zur Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens beiträgt.