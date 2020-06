Assan Aluminyum appuie un projet de préservation de la biodiversité

Le projet a démarré avec la plante Amsonia Orientalis, également connue sous le nom de Blue Star. Elle a été identifiée par la Commission européenne en 2002 comme une espèce végétale devant absolument être préservée dans la nature. Cette plante endémique particulière n'existe actuellement que dans quelques lieux de la région de Marmara en Turquie ; on pense qu'elle s'est éteinte en Grèce. On sait également que cette plante pourrait être utilisée dans le secteur pharmaceutique grâce à ses propriétés antivirales, car naturellement composée d'antioxydants et de substances anticancéreuses.

La vision d'Assan Aluminyum repose sur une plus grande durabilité environnementale, comme le souligne son principe de durabilité, à savoir Produire le futur, sans le dilapider. Grâce à l'énergie propre produite dans sa centrale d'énergie renouvelable, Assan Aluminyum compense ses émissions de carbone par de l'énergie électrique renouvelable. En outre, grâce à son installation de recyclage interne et aux nombreux projets d'efficacité énergétique réalisés, l'entreprise peut réduire davantage encore son empreinte carbone chaque année. Goksal Gungor, le Directeur général de l'entreprise, a déclaré : « La durabilité est l'une des valeurs fondamentales d'Assan Aluminyum, outre la fiabilité, la souplesse et l'innovation. Nous nous attachons à restructurer nos processus et à renforcer nos investissements sur des principes de durabilité. Nous sommes fermement convaincus de l'importance des partenariats entre le secteur et le milieu universitaire sur des questions relatives à la durabilité dans son ensemble. »

La biodiversité a été choisie comme thème de la Journée mondiale de l'environnement en 2020 pour souligner son importance pour la durabilité. De le même ordre d'idées, le projet de biodiversité Blue Star constitue un élément important de la contribution d'Assan Aluminyum à la durabilité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1194315/Assan_Aluminyum_Protecting_Biodiversity.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1088235/Assan_Aluminyum_Logo.jpg

Related Links

https://www.assanaluminyum.com



SOURCE Assan Aluminyum