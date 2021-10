Assan Alüminyum investit dans des expansions durables

Alors que le changement climatique, l'épuisement des ressources et les inégalités sociales généralisées deviennent de plus en plus importants pour l'avenir de l'humanité, la viabilité des entreprises gagne en importance à un rythme plus rapide que jamais. Consciente de cela, Assan Alüminyum fait du développement durable l'une de ses valeurs fondamentales et suit le cadre de de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) pour gérer tous ses processus commerciaux conformément aux normes mondiales de développement durable. L'entreprise a reçu le certificat provisoire Performance Standard de l'ASI pour ses usines de production et de recyclage de produits laminés plats en aluminium. L'entreprise planifie également de nouveaux investissements en fonction des principes mondiaux de durabilité. Parallèlement, la société prévoit d'investir plus de 95 millions de dollars US dans des expansions durables, en plus des 60 millions de dollars US d'investissements réalisés au cours des deux dernières années.