Assemblée Générale 2021 De Firmenich

GENÈVE, 6 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Firmenich International S.A., première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde, a tenu son assemblée générale annuelle le 5 octobre 2021.

Toutes les résolutions du Conseil d'administration ont été approuvées au cours de l'assemblée générale annuelle.

Le président du conseil d'administration Patrick Firmenich a déclaré : « Je suis fier de notre solide performance au cours de cette première année de notre plan stratégique, qui démontre une nouvelle fois la résilience de notre entreprise. Tout au long de l'année, nous avons continué à investir dans l'innovation, afin d'aider nos clients à croître dans cet environnement en rapide évolution. Leaders en matière de responsabilité, nous avons continué nos efforts dans ce domaine. Je tiens à remercier nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien, alors que nous nous engageons avec confiance dans l'exercice 2022. »

La revue annuelle et les comptes financiers ont été approuvés, ainsi que le dividende proposé par le Conseil d'administration.

Les actionnaires ont réélu Barbara Kux, Antoine Firmenich et André Pometta pour un mandat de trois ans, ainsi que Patrick Firmenich en qualité de président du Conseil d'administration, également pour un mandat de trois ans.

Michel Firmenich, membre familial du Conseil d'administration de Firmenich depuis 2013, a décidé de ne pas se représenter. Au nom du Conseil d'administration, le président a remercié Michel Firmenich pour le dévouement dont il a fait preuve et les contributions qu'il a porté au cours de son mandat.

Diana Oltramare, membre de la famille Firmenich, a été élue membre du Conseil d'administration, pour un mandat de trois ans. La biographie de Diana Oltramare peut être consultée sur notre site web ici.

Les actionnaires ont élu les membres du Comité de gouvernance et de rémunération pour un mandat d'un an.

Suite à la publication des ambitions ESG de Firmenich, et en prévision de la législation suisse à venir sur les exigences en matière de publication d'informations non-financières, le Conseil d'administration a demandé aux actionnaires leur soutien aux objectifs ESG 2025 et au rapport ESG 2021. Les actionnaires ont approuvé les objectifs ESG de la société pour 2025 et le rapport ESG 2021 par un vote consultatif.

En outre, KPMG a été réélu en qualité d'organe de révision pour l'exercice 2022.



Le Conseil et ses différents comités seront composés comme suit :

Conseil d'administration :

Patrick Firmenich, Président, Barbara Kux, Vice-Présidente (administratrice indépendante), Pierre Bouchut (administrateur indépendant), Antoine Firmenich, Karen Jones Easton (administratrice indépendante), Diana Oltramare, André Pometta, Ajai Puri (administrateur indépendant), Richard Ridinger (administrateur indépendant).

Comité de gouvernance et de rémunération :

Karen Jones Easton (présidente), Antoine Firmenich, Diana Oltramare, Richard Ridinger.

Comité de nomination :

Patrick Firmenich (président), Barbara Kux, Diana Oltramare, Ajai Puri.

Comité des finances, de l'audit et des risques :

Pierre Bouchut (président), Barbara Kux, Antoine Firmenich, André Pometta.

À propos de Firmenich

Firmenich est la première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde. L'entreprise fondée en 1895 à Genève, en Suisse, reste depuis 125 ans une entreprise familiale. Firmenich est un acteur incontournable du BtoB, opérant principalement sur le marché des parfums et des arômes, spécialisé dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Reconnue pour son investissement dans la recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière d'ESG, Firmenich offre à ses clients des innovations avancées en matière de formulation, une large palette d'ingrédients haut de gamme, et des technologies propriétaires incluant la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 4,3 milliards de CHF à fin juin 2021. Plus d'informations sur www.firmenich.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

SOURCE Firmenich