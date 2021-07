Asset World Corporation e Nobu Hospitality anunciam planos para expandir hotéis e restaurantes Nobu na Tailândia

Ambas as partes assinaram um memorando de entendimento para concluir um acordo de desenvolvimento de área cobrindo a Tailândia, com a intenção de abrir vários hotéis e restaurantes Nobu exclusivamente com a AWC nos destinos mais atraentes da Tailândia, incluindo o primeiro restaurante Nobu de Bangkok que deverá abrir a tempo de servir como ponto de vista espetacular para a virada do ano no final de 2021.

Desde o início, a intenção da Nobu tem sido criar experiências inesquecíveis envolvendo culinária excepcional. O nome Nobu tornou-se sinônimo de design minimalista e instintivo, os melhores ingredientes, energia intensa e paixão inata pelo serviço. Cada hotel e restaurante está totalmente engajado com o mercado local e oferece aos hóspedes o lugar certo para relaxar e aproveitar uma experiência em uma atmosfera que os fará sentir-se como parte de algo extraordinário. A filosofia de Kokoro, que vem da palavra japonesa para coração, é a essência da marca e o que une os destinos.

Wallapa Traisorat, CEO e presidente da AWC, declarou

: "Estamos entusiasmados com esta colaboração com a Nobu, uma parceria absolutamente perfeita entre as marcas AWC e Nobu e nossa crença compartilhada em ofertas únicas, design e a criação de experiências. Com base na perspectiva de negócios, introduzir o primeiro restaurante Nobu na Tailândia aumentará o valor de nossa propriedade atual, a Empire Tower, transformando-a em uma grande instalação de uso misto e destino de experiência de estilo de vida bem no meio do Bangkok CBD. Além disso, elevará o espírito da capital da Tailândia, Bangkok, com a exclusividade de Nobu, promovendo a cidade como um destino gastronômico e de bebidas de primeira classe. Nosso plano de crescimento compartilhado é ampliar para um hotel sob a marca Nobu no futuro, que oferecerá gastronomia requintada em todas as refeições e design distinto e intrigante. Tudo isso serve para comprovar que a AWC está empenhada em agregar valor ao setor de turismo, que somos uma peça chave pronta para atender às necessidades existentes e futuras de turistas de todo o mundo, bem como viajantes tailandeses de qualquer estilo de vida."

"Estamos extremamente entusiasmados em trabalhar com a principal incorporadora imobiliária de estilo de vida na Tailândia, a AWC, para desenvolver os hotéis e restaurantes Nobu. Parceiros são extremamente importantes para nós e, com a liderança de Wallapa Traisorat, sabemos que o futuro será brilhante para a Nobu na Tailândia e além", afirmaram o chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper.

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, declarou: "Estamos entusiasmados em iniciar uma nova parceria com a AWC. Nossa estratégia para o futuro é desenvolver nossa marca com parceiros regionais e nacionais para que eles possam acessar nosso modelo de negócios e nossa força de forma multilocal, como outros já fizeram antes com sucesso."

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1554864/AWC_x_NOBU_Thailand.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1554865/AWC_X_Nobu_Hospitality_Signing.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1554866/NOBU_HOSP_EXEC_TEAM.jpg

