Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - ABRADECO Como limpar seu nome no Serasa e SPC

Estar com restrições no CPF te impossibilitam de conseguir um empréstimo, cartão de crédito e financiamentos, comprar através de crediários, além de problemas que afetam o cotidiano, como não conseguir contratar uma empresa internet, por exemplo, e não poder ter acesso às vagas de determinados concursos públicos. Imagine o quanto você pode estar sendo prejudicado em função desses débitos, e muito provavelmente não por sua culpa.

As pessoas deixam de pagar os seus débitos por muitas razões e grande parte desses fatores são totalmente contrários à sua vontade.

Por isso, se você está inadimplente é importante saber o que deve fazer para limpar o nome e poder voltar a fazer as suas compras e contratar serviços novamente.

Vamos trazer algumas dicas e informações para ajudar você a sair dessa.

1º - CONSULTE O SEU NOME NO SPC E SERASA

Este primeiro passo serve para você verificar quais são as suas dívidas e quais os valores.

O SPC tem os cadastros das dívidas em comércios e outros serviços. O Serasa é o serviço responsável por dívidas em instituições bancárias.

2º - A NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

Após conhecer as suas pendências, agora é hora de negociar. Para isso você pode ir até o setor financeiro da empresa e fazer essa negociação. Pode conseguir também negociar através do site do próprio órgão.

Na alguns casos, você consegue diminuir o valor dos juros, se efetuar o pagamento à vista.

O QUE FAZER QUANDO VOCÊ NÃO PODE QUITAR SUA DÍVIDA NO MOMENTO?

Outra forma de tirar o seu nome do SPC é esperar até que a dívida "caduque", o que ocorre em 5 anos após o seu nome ter sido incluído no cadastro de devedores.

Neste caso, a dívida continua existindo e o seu pagamento é importante. No entanto, a empresa perde o direito de cobrar, bem como perde o direito de processar você pela dívida.

Análises feitas na legislação brasileira concluem que, por lei, uma pessoa Física ou Jurídica só pode ser negativada após ser julgada pelas dívidas apontadas pelos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Ou seja, somente através de uma audiência onde você afirma perante o Juiz que não tem condições de pagar a dívida, para enfim seu nome constar como negativada nas consultas.

Sabemos que isso não ocorre dessa forma.

Com isso surgem as Associações de Defesa do Consumidor que atuam para te reabilitar no mercado e legalizar seu nome.

