Associação de Bioenergia (BBE): especialistas em energia, mobilidade e combustíveis de transporte reúnem-se na Conferência Internacional para Mobilidade Renovável "Combustíveis do Futuro 2021"

BERLIM, 14 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A próxima conferência "Combustíveis do Futuro", a ser realizada online de 18 a 22 de janeiro de 2021, é o principal evento global se quiser ficar atualizado com as discussões atuais e a agenda futura da transição de energia e mobilidade. Como nos anos anteriores, a conferência oferecerá importantes percepções sobre tópicos sobre mobilidade renovável e dos biocombustíveis.

Muitos países estão atualmente na fase decisiva de implementação de novos conceitos de mobilidade que devem combater as mudanças climáticas e responder aos imperativos do desenvolvimento urbano e da sustentabilidade. Líderes políticos, cientistas e participantes do setor se reunirão nesta conferência internacional para discutir a política de transporte e energia hoje e os desafios futuros nesta área. Os combustíveis renováveis desempenham um papel importante nesta discussão, principalmente à luz do comércio global de matérias-primas e da ampla variedade de estratégias nacionais de biocombustíveis.

Portanto, a conferência convida especialistas, cientistas e consultores do setor, bem como representantes de ONGs e governos em todo o mundo para um debate online. Durante os cinco dias de conferência de 18 a 22 de janeiro de 2021, 15 sessões com mais de 60 palestrantes contarão com a presença de participantes do setor de biocombustíveis e representantes do setor de óleo mineral, automotivo e químico, logística e transporte, funcionários públicos e cientistas. As sessões irão abranger um espectro diversificado de tópicos, incluindo inovação em biodiesel e bioetanol, legislação europeia e nacional, sustentabilidade, biocombustíveis no transporte marítimo e na aviação, combustíveis alternativos avançados, por exemplo, e-combustíveis, combustíveis de biometano, bem como tecnologia e perspectivas de mercado.

Todos os dias, três sessões consecutivas online (com tradução simultânea para inglês e alemão) terão início de manhã e término à tarde no horário de Berlim (CET). Os palestrantes apresentarão suas últimas descobertas, seguidas por uma sessão de perguntas e respostas. O canal de bate-papo da conferência oferece oportunidade para networking e contatos comerciais. O programa detalhado, os perfis dos palestrantes, as apresentações dos 40 parceiros da conferência e informações básicas sobre as cinco associações anfitriãs que organizaram a conferência podem ser encontrados no site www.fuels-of-the-future.com/en.

Os ingressos para a conferência, incluindo descontos para representantes do governo e estudantes, bem como acesso gratuito para a imprensa, estão disponíveis no www.fuels-of-the-future.com/en/registration.

FONTE German Bioenergy Association (BBE)

