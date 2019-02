Associação Viva & Deixe Viver promove Domingueira de Histórias no Parque Trianon

SÃO PAULO, 21 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- Com a Pfizer entre seus apoiadores, a Associação Viva & Deixe Viver realizará nesse domingo (24/02) a primeira Domingueira de Histórias de 2019. A atividade ocorrerá no Parque Trianon, na Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP). O parque já é tradicional cenário de encontros animados, em que voluntários contadores de história da Viva se revezam com participantes que quiserem entrar na brincadeira. Para esta sessão, próxima ao Carnaval, a sugestão da Viva é que a garotada venha fantasiada para garantir a animação. Com entrada gratuita, o evento ocorrerá das 10h às 12h.

"Serão duas horas de contação de histórias, interatividade e muita diversão", antecipa Valdir Cimino, fundador e presidente da Viva.

Além das narrativas dos voluntários, estão programadas brincadeiras com o jogo Eu Conto, em que as crianças ajudam a criar novas histórias, sempre recheadas de emoção e aventura. Haverá também atividades como "ache um contador ... ganhe um história". "A proposta é termos Contadores de História em locais específicos e convidar o público a encontrá-los, como num jogo de esconde-esconde", explica Cimino.

Como nas demais edições do evento, as crianças são convidadas a entrar no mundo do faz de conta. "E desta vez, com a proximidade do Carnaval, a folia promete ser ainda mais animada", finaliza Cimino.

Na Domingueira de Histórias do dia 24 de fevereiro, participam voluntários Contadores de História que atuam nos seguintes hospitais: Sabará, Instituto da Criança/HC, Itaci/HC e Samaritano.

Serviço

Domingueira de História no Parque Trianon

Domingo: dia 24 de fevereiro de 2019

Horário: 10h às 12h

Local: Parque Trianon – em frente ao MASP

Evento gratuito

Sobre a Associação Viva e Deixe Viver - Fundada em 1997, pelo paulistano Valdir Cimino, a Associação Viva e Deixe Viver é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que conta com o apoio de voluntários que se dedicam a contar histórias para crianças e adolescentes hospitalizados, visando transformar a internação hospitalar num momento mais alegre, agradável e terapêutico, além de contribuir para a humanização da saúde, causa da entidade. Hoje, além dos 1.357 fazedores e contadores de histórias voluntários, que visitam regularmente 90 hospitais em todo o Brasil, a Associação conta com o apoio da Pfizer, UOL, Mahle Metal Leve, Volvo e Instituto Helena Florisbal.

Informações:

Oficina da Palavra (11) 3289-2139

Denise Lima: (11) 99611-7381/Luciana Garbelini: (11) 99292-2131

FONTE Associação Viva & Deixe Viver

SOURCE Associação Viva & Deixe Viver