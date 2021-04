Associates of Cape Cod, Inc. gibt die Markteinführung von PyroSmart NextGen™ Recombinant LAL Reagent bekannt

EAST FALMOUTH, Massachusetts, 23. April 2021 /PRNewswire/ -- Associates of Cape Cod, Inc. (ACC), ein Unternehmen der Seikagaku Group, gibt die Einführung eines neuen, innovativen, nachhaltigen rekombinanten LAL-Reagenz, PyroSmart NextGen™ für bakterielle Endotoxin-Tests (BET), bekannt. Das neue LAL-Reagenz wird mittels rekombinanter Technologie nachhaltig hergestellt; es basiert nicht auf tierischen Rohstoffen, im Gegensatz zu herkömmlichen LAL-Reagenzien, die aus dem Blut von Pfeilschwanzkrebsen gewonnen werden. Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung ist es dem Unternehmen gelungen, ein wirklich nachhaltiges alternatives LAL-Reagenz auf den Markt zu bringen, das eine konsistente und zuverlässige Quantifizierung in allen BET-Anwendungen ermöglicht, die LAL-Reagenzien erfordern, wie z. B. die Prüfung von Wasser, injizierbaren Medikamenten, Impfstoffen und medizinischen Geräten.