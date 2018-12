Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC): De tweede ronde van presidentiële verkiezingen in Madagaskar is voorbij

ANTANANARIVO, Madagaskar, December 20, 2018 /PRNewswire/ --

Op 19 december, om 5 uur sloten de stembureaus op het eiland Madagaskar. Voormalig president Marc Ravalomanana en voormalig overgangspresident Andry Rajoelina zijn in dit laatste duel de strijd met elkaar aangaan en de High Constitutional Court (HCC) van Madagaskar bevestigde tijdens de aankondiging van het eindresultaat van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen die op 7 november hadden plaatsgevonden, dat hiermee meer dan 9 miljoen geregistreerde kiezers aangetrokken zijn.

Zelfs vóór de aankondiging van de officiële resultaten van de presidentsverkiezingen, zei een van de kandidaten, Marc Ravalomanana, dat hij de verkiezingsresultaten niet zou erkennen. "Als ik ze niet accepteer, dan zal geen enkele Malagassy ze accepteren. Ik ben echt niet de enige die het niet doet. U zult zien wie de echte Malagassische mensen zijn wanneer ik het niet accepteer," zei Ravalomanana, volgens 24h Mada. (https://www.facebook.com/24hMada/videos/2191552311106619/).

Andry Rajoelina eindigde op de eerste plaats in de eerste verkiezingsronde. Volgens de stemmingsuitslag op 7 november, verkreeg hij 39,23% van de stemmen. In zijn verkiezingsprogramma, bestaande uit 13 punten, vroeg de 44-jarige politicus onder andere aandacht voor de bescherming van het milieu, de energie- en watervoorziening van de bevolking, de strijd tegen corruptie, de ontwikkeling van onderwijs, cultuur, sport en gezondheid, de oprichting van nieuwe industriële ondernemingen en werkgelegenheid. Marc Ravalomanana verkreeg in de eerste ronde 35,35% van de stemmen.

CENI heeft beloofd om de winnaar tussen 26 december en 1 januari aan te kondigen.

De Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) is een gemeenschap van onafhankelijke onderzoekers, experts en activisten. De belangrijkste doelen zijn het creëren van een platform voor het uitwerken en verspreiden van objectieve analytische informatie, meningen uit de eerste hand; en het tot stand brengen van directe communicatie en samenwerking. https://afric.online/

SOURCE Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC)